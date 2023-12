Na Bélgica, foi revelado um novo projeto fotovoltaico que contempla a instalação de um enorme sistema solar no telhado do SnowWorld Antwerp. Esta é nada mais, nada menos, que uma famosa pista de esqui no coração do país. O projeto inovador de 12.500 m2 demonstra a versatilidade da tecnologia solar e a sua capacidade de iluminar até as estruturas mais improváveis.

Como conseguir um edifício sustentável com painéis solares

Os 1452 painéis fotovoltaicos, meticulosamente colocados no topo da pista de esqui, são um testemunho do poder das energias renováveis. Estes painéis, capazes de gerar uns impressionantes 280.000 kWh de eletricidade por ano, desempenharão um papel fundamental no funcionamento do SnowWorld Antwerp, incluindo o seu equipamento de produção de neve e o sistema de aquecimento.

A decisão da SnowWorld Antwerp de adotar a energia solar está em perfeita consonância com o seu compromisso contínuo com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. A empresa já instalou com sucesso painéis solares semelhantes nas suas pistas de esqui em Landgraaf e Zoetermeer, nos Países Baixos, demonstrando ainda mais o seu empenho na utilização de fontes de energia renováveis.

Bélgica: aposta na energia solar transcende ambientes tradicionais

A instalação de painéis solares fotovoltaicos numa pista de esqui rompe com a perceção tradicional da aplicabilidade da energia solar.

Este projeto pioneiro serve como um farol de esperança, inspirando empresas e organizações de todo o mundo a explorar o potencial da energia solar nas suas próprias operações.

Inspirar outros a aproveitar a energia do sol

A instalação destes painéis solares no SnowWorld Antwerp pode desencadear uma onda de inovação em todos os setores. Ao demonstrar a viabilidade da energia solar numa pista de esqui, este projeto poderá abrir novos caminhos para as empresas e organizações incorporarem a energia solar nas suas operações, promovendo uma abordagem mais sustentável e amiga do ambiente.

À medida que a Bélgica continua o seu compromisso com as energias renováveis, esta instalação solar numa pista de esqui é um testemunho da dedicação do país à proteção do ambiente. O projeto está em conformidade com os ambiciosos objetivos energéticos da Bélgica, que visam reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 e alcançar a neutralidade carbónica até 2050.