Inteligência Artificial em 2024? Conheça três grandes tendências

O ano de 2023 foi, sem dúvida, importante para a Inteligência Artificial (IA) generativa. Milhões de pessoas descobriram um ‘novo mundo’ através de ferramentas como o ChatGPT ou o Microsoft Copilot. Conheçam três grandes tendências de IA para os meses que ainda faltam em 2024.

#1 - Pequenos modelos de linguagem

Certamente que já teve a oportunidade de testar o poder dos grandes modelos de linguagem (LLMs). Os modelos são tão grandes que podem exigir recursos computacionais significativos para que sejam executados, o que torna o aparecimento de pequenos modelos de linguagem (SLMs) um grande negócio.

Os investigadores da Microsoft desenvolveram e lançaram dois SLMs – Phi e Orca – que oferecem um nível de desempenho tão bom ou melhor que alguns dos grandes modelos de linguagem em determinadas áreas, desafiando a noção de que é necessária uma escala para medir o desempenho.

#2 - Inteligência Artificial multimodal

A maioria dos LLMs pode processar apenas um tipo de dados – texto – mas os modelos multimodais podem compreender informações de diferentes formatos como texto, imagem, áudio e vídeo. Esta capacidade está a tornar diversas tecnologias, desde ferramentas de pesquisa até aplicações dedicadas à criatividade, mais ricas, precisas e contínuas.

A Inteligência Artificial multimodal também está a impulsionar o Microsoft Designer, a solução de design gráfico capaz de gerar imagens com base numa descrição do utilizador. E permite personalizar vozes neurais ou vozes com som natural, úteis em leitores de texto, além de ferramentas para pessoas com algum tipo de deficiência na fala.

#3 - IA na ciência

Os especialistas antecipam grandes ganhos em ferramentas de IA concebidas para acelerar as descobertas científicas, com grande parte do trabalho destinado a resolver problemas globais como as alterações climáticas, crises energéticas e doenças.

Para mitigar as alterações climáticas e ajudar os agricultores a trabalhar de forma mais eficiente, os investigadores da Microsoft estão a recorrer a para criar melhores previsões meteorológicas, estimativas de carbono e outras ferramentas para uma agricultura sustentável.

Na área das ciências, os investigadores estão a colaborar no desenvolvimento do maior modelo de IA baseado em imagens do mundo para combater o cancro e estão a utilizar IA avançada para encontrar novos medicamentos para doenças infeciosas, além de novas moléculas para medicamentos inovadores. A tecnologia está a analisar testes e erros científicos – um trabalho que poderia levar anos – em apenas algumas semanas ou meses.