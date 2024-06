Blackview e OSCAL juntam-se ao AliExpress Summer Carnival, com grandes descontos

Todos os anos, por esta altura, o AliExpress é anfitrião de um grande evento promocional ao qual se juntam centenas de marcas e lojas. A Blackview e a OSCAL são duas delas e apresentam a sua montra de promoções, com descontos até 80%, a decorrer até ao próximo dia 7 de junho. A OSCAL aproveita ainda para fazer novos lançamentos.

Neste "Summer Carnival", a Blackview oferece grandes descontos nos seus mais recentes modelos, nomeadamente nos seus tablets Tab 18 e MEGA 1, do mais barato smartphone dobrável do mundo, o HERO 10, no seu mini PC MP100, e no seu smartwatch redesenhado, o X20.

Já a OSCAL, aproveita para introduzir a sua nova série PILOT, de smartphones robustos. Assim, apresenta o PILOT 2, com ecrã duplo e lanterna dupla super brilhante, e o TIGER 12, dedicado à fotografia.

Blackview HERO 10 - o mais barato smartphone dobrável do mnundo

O Blackview HERO 10 é um smartphone dobrável do tipo flip phone, com um ecrã AMOLED de 6,9" (2.5K). Além deste ecrã principal, o Hero 10 ainda tem um pequeno ecrã exterior que irá auxiliar o utilizador no momento de captar fotografias ou de ver notificações rápidas. A câmara principal do smartphone é de 108 MP e a câmara frontal tem 32 MP.

O processador do Hero 10 é um MediaTek Helio G99, tem 36 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, a bateria é de 4000mah e tem carregamento rápido de 45W.

O Blackview HERO 10 está disponível nesta campanha por 409€ + IVA.

Blackview HERO 10

Blackview Tab 18 - 12" para máxima produtividade

Para quem procura um tablet com vista a uma maior produtividade, o Blackview Tab 18 pode ser uma opção a considerar. Este tablet tem ecrã de 12", com uma resolução de 1200 x 2000 píxeis. Está disponível em duas versões de 8GB ou 12 GB de RAM, com 256 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com cartão micro SD até 1TB.

O processador é um MediaTek Helio G99 e suporta Widevine L1, que garante a reprodução de conteúdos streaming em fullHD. Oferece ainda quatro altifalantes Harman Kardon. A bateria é de 8800mAh e carrega a 33W.

O Blackview Tab 18 está disponível a partir de 192€ + IVA.

Blackview Tab 18

Blackview MEGA 1 - ecrã de 11,5" com 120 Hz e câmara de 50 MP

Outra de sugestão de tablet, por um preço muito semelhante, vai para o Blackview MEGA 1. Nesta opção o utilizador vai encontrar um ecrã de 11,5" com taxa de atualização de 120 Hz. O processador é o MediaTek Helio G99 e também este modelo pode ser adquirido com 8 ou 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. A bateria é de 8000 mAh e carrega a 33W.

As câmaras são outro dos fatores a destacar, principalmente pela câmara traseira de 50 MP com sensor Samsung ISOCELL JN1. A câmara frontal é de 13 MP.

Este tablet pode ser adquirido a partir de 192€ + IVA.

Blackview MEGA 1

Blackview MP100 - um mini PC poderoso, com AMD Ryzen 7 e muita tecnologia

O Blackview MP100 é um mini PC equipado com um processador de 7nm AMD Ryzen™ 7 5700U e tem uma gráfica AMD Radeon™ UHD, suportando reprodução de conteúdos em 4K a 144Hz UHD. Está disponível nas configurações 16GB + 512GB, 16GB + 1TB e 32GB + 1TB, com possibilidade de expansão de até 2TB SSD/HDD.

Tem um sistema de arrefecimento 3 em 1, ultra silencioso, segundo indica o fabricante e suporta Wi-Fi 6. O preço começa nos 239€ + IVA.

Blackview MP100

Blackview X20 - o primeiro smartwatch AMOLED da marca

Olhando agora para o segmento do relógios inteligentes, a Blackview apresenta o seu primeiro smartwatch AMOLED, o Blackview X20. Este modelo tem um design simples e elegante com ecrã circular de 1,43" e com uma resolução de 466 x 466 píxeis.

Como funcionalidades, destaca-se a monitorização do sono, dos batimentos cardíacos constante, a monitorização do oxigénio no sangue e, para as mulheres, do ciclo menstrual. Além disso, ainda reconhece uma série de exercícios mais comuns, como corrida ou caminhada, mas tem disponíveis mais de 100 modos de exercício disponíveis. A autonomia pode variar entre os 5 e os 7 dias.

O Blackview X20 está disponível em campanha promocional por 17,59€.

Blackview X20

OSCAL PILOT 2 - ecrã duplo e lanterna de longo alcance

O OSCAL PILOT 2 entra na categoria de smartphones robustos com um ecrã principal de 6,5" de 120 Hz e um ecrã secundário na traseira, circular, que serve essencialmente para ver notificações, as horas, para suporte à câmara ou outros conteúdos multimédia.

Sendo um modelo robusto, tem ecrã com proteção Gorilla Glass 5 e as certificações MIL-STD 810H e IP68 & IP69. Traz um SoC Helio G99 de 6 nm, com 24 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Tem uma bateria de 8000 mAh, com carregamento rápido a 45W, câmara frontal de 32 MP e traseira de 50 MP (Samsung GN5 com OIS e True-Chroma).

O novo OSCAL PILOT 2 está disponível por 159€ + IVA.

OSCAL PILOT 2

OSCAL TIGER 12 - fotografia, alto desempenho e design de excelência

O novo OSCAL TIGER 12 é um smartphone com características internas semelhantes ao OSCAL PILOT 2, mas com um design e elementos de câmaras completamente diferentes. É um smartphone destinado a gamers e entusiastas da fotografia.

Oferece um ecrã de 6,78", de resolução 2.4K FHD+ com uma taxa de atualiação de 120 Hz. Tem também o SoC Helio G99, com 24 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. A câmara principal é de 64 MP (Samsung super-PD). A bateria tem capacidade de 5000 mAh e carregamento rápido a 33 W. O sistema operativo é o DokeOS 4.0.

O novo OSCAL TIGER 12 está disponível por 135€ + IVA.

OSCAL TIGER 12