Unity despede mais de 1800 pessoas um mês depois do seu “hard reset”

Ainda mal passou uma semana desde o início de 2024 e eis que surgem os primeiros despedimentos importantes no setor da tecnologia. A Unity anunciou ontem à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA que vai despedir 25% da sua força, o que se traduz num corte de, aproximadamente, 1800 postos de trabalho.

Esta é a terceira grande medida da empresa por detrás do motor de jogo que alimenta títulos como "Fall Guys" e "Pokémon Go". Em novembro do ano passado, a Unity despediu mais de 200 funcionários da Weta Digital no âmbito de um "hard reset" do seu modelo de negócio e, meses antes, despediu cerca de 600 pessoas.

As mudanças continuam na Unity

A última ronda de despedimentos da Unity surge em resposta a um plano de "reestruturação empresarial" promovido pelo recente diretor executivo da Unity, James Whitehurst. A empresa foi gerida até outubro de 2023 por John Riccitiello, que se afastou após uma tentativa controversa de cobrar pela utilização.

Em novembro, a empresa disse que os criadores teriam de começar a pagar uma taxa pelos jogos instalados, o que levou a uma tremenda revolta. Cerca de duas semanas depois, pediu desculpa à comunidade e alterou os preços da sua taxa.

Sob Whitehurst, a empresa prometeu lançar uma "avaliação abrangente" da sua carteira de produtos e uma avaliação financeira completa. Estas medidas, segundo a empresa em novembro, poderiam levar ao abandono de alguns produtos, bem como à redução de parte da sua força de trabalho.

Na sequência da reviravolta, a Unity decidiu dissolver a equipa que fazia parte da empresa de efeitos especiais de Peter Jackson, a Weta Digital, e iniciou um plano para impulsionar o trabalho remoto, a fim de reduzir os custos operacionais globais da empresa. Com base neste último plano, a empresa planeou igualmente encerrar 14 escritórios em Berlim e Singapura.

