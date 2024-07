SpaceX está a construir uma poderosa nave espacial Dragon para destruir a estação espacial

A NASA encomendou à SpaceX a construção de um "US de-orbit vehicle" (USDV) para destruir a Estação Espacial Internacional. A primeira imagem revela que se trata de uma nave espacial Dragon em esteroides.

Quatro vezes mais potente do que uma Dragon normal

O USDV baseia-se no design da nave espacial que a SpaceX utiliza para transportar carga e astronautas para a Estação Espacial Internacional, mas com a bagageira convertida num enorme módulo de serviço para conter vários tanques de combustível e muitos mais motores.

A SpaceX revelou no seu perfil do X que o USDV terá seis vezes a capacidade de combustível e quatro vezes a potência da atual Dragon. Só o combustível pesará mais de 10 toneladas, o que leva a especular que será necessário uma Falcon Heavy para o colocar em órbita.

A SpaceX recebeu um contrato de 843 milhões de dólares para desenvolver o USDV, mas a NASA ainda não contratou o lançamento do veículo. Sendo uma Dragon em esteroides, não há dúvida de que será lançada num foguetão da SpaceX.

Como será destruída a Estação Espacial Internacional?

A estação em órbita deverá ser abandonada em 2030, mas não de repente. Numa conferência de imprensa, a NASA explicou que, primeiro, a estação será gradualmente retirada de órbita. Esperarão 12 a 18 meses, até atingir uma altitude de cerca de 220 quilómetros.

Os astronautas permanecerão a bordo para a manter até seis meses antes da data designada para a sua destruição. Nessa altura, o veículo de desorbitação da SpaceX, operado pela NASA, acoplar-se-á a uma das suas portas e impulsioná-lo-á em segurança de volta à atmosfera.

A Estação Espacial Internacional tem sido um símbolo da cooperação internacional desde o seu lançamento em 1998. Graças às suas condições de microgravidade, permitiu avanços científicos e tecnológicos que beneficiaram a humanidade de várias formas.

No entanto, está a envelhecer e o desgaste é evidente. Para além do risco crescente de impacto com detritos espaciais. Mas a sua reforma não será em vão, pois dará início a uma nova era de estações espaciais comerciais.

Leia também: