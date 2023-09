Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para setembro

E sem darmos conta já estamos no mês de setembro... Com ele começa a escola, acaba grande parte das férias e as noites já estão também mais frescas. No meio de tudo isto, a Netflix estará sempre presente para fazer companhia. Como tal, hoje revelamos os conteúdos de filmes e séries que vão estrear na plataforma de streming neste novo mês.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Desencantamento: Parte 5

A série animada Desencantamento está de regresso à Netflix. São assim 10 novos episódios para continuar a acompanhar as aventuras da princesa Bean.

A quinta parte desta série estreou no dia 1 de setembro.

Desencantamento

Dia 1 - Um Final Feliz

Luna e Mink vivem há um ano uma relação feliz, mas a sugestão dela de incluir uma terceira pessoa na sua vida sexual muda totalmente a ligação que existe entre os dois.

Pode ver este filme a partir do dia 1 deste mês.

Um Final Feliz

Dia 7 - A Rapariga da Cabana

Uma mulher consegue fugir de um cativeiro aterrador, o que encaminha os investigadores para a verdade obscura por detrás de um crime não resolvido 13 anos antes.

Esta série Netflix vai para o ar no dia 7 deste mês.

A Rapariga da Cabana

Dia 7 - Virgin River T5 Parte 1

Uma enfermeira procura um novo começo e muda-se de Los Angeles para uma cidade isolada no norte da Califórnia, onde a esperam inúmeras surpresas.

A primeira parte da quinta temporada desta série arranca no dia 7 de setembro.

Virgin River

Dia 7 - Top Boy T3

Dois violentos traficantes de droga regressam às implacáveis ruas de Londres, mas a sua busca por dinheiro e poder vê-se ameaçada por um jovem e determinado fura-vidas.

A terceira e última temporada desta série vai para o ar a 7 de setembro.

Top Boy

Dia 8 - Corpo em Chamas

Nesta série inspirada em factos reais, quando um polícia é assassinado e imolado, todas as atenções recaem sobre outros dois agentes: a sua namorada e o amante dela.

Esta série vai estrear no dia 8 deste mês.

Corpo em Chamas

Dia 15 - A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista

Dois estranhos conhecem-se num voo para Londres, mas acabam por se desencontrar. O reencontro parece impossível, mas o destino poderá ter uma carta na manga.

Este filme vai chegar à Netflix no dia 15 de setembro.

A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista

Dia 21 - Sex Education T4

O inseguro Otis tem resposta para todas as questões sobre sexo, graças à sua mãe que é terapeuta sexual. Por isso, a rebelde Maeve propõe-lhe abrir uma clínica na escola.

A quarta e última temporada desta série Netflix vai para o ar dia 21 deste mês.

Sex Education

Dia 22 - Spy Kids: Apocalipse

Um programador de jogos cria um poderoso vírus de computador, o que leva a que os filhos de dois agentes secretos se juntem para tentar salvar os pais e o mundo.

Este filme vai estrear no dia 22 deste mês.

Spy Kids: Apocalipse

Dia 28 - Castlevania: Nocturne T1

À medida que a revolução grassa por França, Richter Belmont luta pelo legado da sua família e para impedir a ascensão de uma implacável vampira sedenta de poder.

Pode ver esta série a partir do dia 28 de setembro.

Castlevania: Nocturne

Dia 29 - Nowhere

Após escapar de um país devastado por um governo totalitário, uma mulher grávida e sozinha tenta sobreviver noutro tipo de prisão: um contentou à deriva do mar.

Este filme Netflix vai estrear no dia 29 deste mês.

Nowhere

A Incrível História de Henry Sugar

Esta é a história de um homem rico que incrementa incrivelmente as suas habilidades para fazer batota no mundo do gambling.

Para já, este filme Netflix ainda não tem uma data concreta para a sua estreia na plataforma.

A Incrível História de Henry Sugar

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?