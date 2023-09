Análise: Logitech G Pro X 2 Lightspeed, headset para uma experiência gaming incrível

O grafeno é um material altamente flexível, mas também rígido e leve, que é o que se precisa para o controlador de headset ideal. Não só torna o headset ligeiramente mais leve, como tem um objetivo mais importante:

Os jogos produzem muitos objetos áudio e estes estão em constante movimento. Isto faz com que o controlador de áudio esteja bastante ocupado, uma vez que se move magneticamente para converter esses sinais no áudio que se ouve. A rigidez do grafeno pode proporcionar uma flexão mínima do diafragma, mesmo com esse movimento rápido, para um melhor ajuste que todos esses sons do jogo podem produzir. Isso produz uma forma de onda sonora como o jogo originalmente pretendia.

Os diafragmas de grafeno também podem reduzir a distorção, principalmente porque conseguem seguir o sinal elétrico pretendido com mais precisão. Como mencionado anteriormente, isto é importante nos jogos em que existem várias faixas e sinais de áudio.

Para os seus ouvidos, isto acaba por ajudar os controladores de áudio a gerar um som mais alto. Obtém-se uma melhor precisão do som, uma vez que o sinal pode ser apresentado de forma mais exata, com graves ricos e agudos nítidos e claros. Também obtém um melhor timing de som, uma vez que o diafragma do controlador capta o sinal elétrico de áudio mais rapidamente. Isto significa que ouvirá pequenos movimentos e alterações no jogo mais rapidamente e com maior precisão.