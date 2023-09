Intel recebe um enorme pedido para chips 18A: será que a Nvidia deixou a TSMC?

A Intel deitou-se à sombra da bananeira há alguns anos, o que fez com que tivesse perdido alguma da sua força importante na indústria, abrindo oportunidades para fábricas rivais. Contudo, as notícias recentes indicam que a empresa de Pat Gelsinger recebeu agora um enorme pedido para o fabrico de chips 18A. O cliente não foi revelado, mas há fortes suspeitas de que poderá ser a Nvidia que, entretanto, terá supostamente deixado a TSMC.

Será que a Nvidia trocou a TSMC pela Intel?

A Intel soma e segue com a construção de várias fábricas pelo mundo inteiro (embora nós por cá continuemos com esperança de que um dia possa vir também para Portugal). Um dos focos da gigante californiana é a construção das suas novas instalações em Ohio e no Arizona, enquanto que na Europa a grande aposta está a ser implementada na Alemanha.

Por outro lado, temos a taiwanesa TSMC que, embora continue a ser a maior e mais importante fabricante de semicondutores do mundo, tem dado sinais de alguns problemas que podem afetar gravemente a produção de chips importantes para clientes como a Nvidia.

No entanto, as notícias recentes revelam que a Intel recebeu um enorme pedido para fabricar chips Intel 18A, que será o equivalente ao processo de fabrico de 1,8 nm. E esta encomenda é de tal forma grande que a empresa de Pat Gelsinger terá que pressionar as fabricantes para conseguir ter as sua novas fábricas prontas a tempo para cumprir os prazos solicitados do pedido.

Esta novidade faz soar novamente os alarmes sobre a possibilidade da Nvidia poder deixar definitivamente de ser cliente da TSMC para passar para o lado da gigante azul. Também se poderia pensar que seria a Apple, mas a empresa da maçã já assinou vários contratos com a taiwanesa e, para além disso, as suas relações com a Intel não estão na sua melhor fase. Lembramos que a empresa de Tim Cook deixou definitivamente de usar chips da Intel.

Como tal, parece que o jogo vai mudar um bocadinho pois, se bem se lembram, no final de 2021 informávamos que a Intel seria uma das principais clientes da TSMC no ano de 2023. Num piscar de olhos, já estamos quase no fim desse ano e vemos que a empresa norte-americana tem conseguido recuperar o tempo perdido de uma forma eficaz e eficiente.