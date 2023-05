Cada vez mais procuramos produtos de excelência, para trabalharmos de forma ativa e sem problemas. A Logitech tem estado no topo das escolhas, em especial com a sua linha MX. Esta foi agora renovada e tem 3 novas propostas. O Pplware foi conhecê-las e traz agora as novidades.

Há muito que a Logitech tem habituado os seus utilizadores a produtos de elevada qualidade, que sao quase essenciais para o trabalho. A sua linha MX prima pela excelência e a marca renovou agora as suas propostas. Conheça assim o que de novo a marca tem para oferecer.

MX Keys S Combo

O MX Keys S Combo apresenta o novo teclado MX Keys S, o rato favorito dos fãs MX Master 3S e o confortável MX Palm Rest. Melhor em conjunto, esta dupla permite um trabalho mais rápido e preciso, ideal para profissionais qualificados, focados em altos níveis de criação e rendimento máximo.

A luz de fundo inteligente e as teclas personalizáveis do teclado complementam os cliques silenciosos do rato, a rolagem rápida e precisa e o sensor de 8K DPI que rastreia em todas as superfícies, incluindo vidro.

MX Keys S

O avançado teclado iluminado sem fios MX Keys S, oferece a experiência de digitação discreta e superior da Logitech, com teclas moldadas para a ponta dos dedos, de forma a que o teclado forneça digitação rápida, fluída e com um toque perfeito, num design confortável.

Equipado com iluminação inteligente, a luz de fundo deteta quando as mãos se aproximam para iluminar o teclado e ajusta-se automaticamente, dependendo da condição de iluminação da sala, que agora pode ser personalizada na aplicação Logi Options+. Disponível em Grafite e Cinza Pálido, o MX Keys S apresenta um layout de teclado aprimorado com três novas teclas para a máxima produtividade e colaboração: talk to text, mute/unmute microfone e emoji.

MX Anywhere 3S

Experimente a velocidade, a precisão e o silêncio da rolagem eletromagnética MagSpeed no rato compacto sem fios mais avançado da Logitech, ideal para utilizadores avançados que procuram desempenho, portabilidade e conforto em qualquer lugar.

Aproveite a tecnologia Quiet Click, tornando o clique mais silencioso do que o seu antecessor (MX Anywhere 3). O MX Anywhere 3S possui um sensor ótico de 8.000 DPI que rastreia praticamente qualquer superfície, incluindo vidro, conforme o utiliza em vários espaços de trabalho, em casa ou no escritório.

Abordagem à Sustentabilidade

A Logitech está empenhada em criar um mundo mais equitativo e positivo para o clima, trabalhando ativamente para reduzir o nosso impacto de carbono. O design dos novos produtos MX torna-os uma escolha com a qual se pode sentir bem.

As peças de plástico no MX Keys S, MX Keys S Combo e MX Anywhere 3S incluem plástico reciclado pós-consumo, certificado para dar uma segunda vida ao plástico de fim de uso da eletrónica de consumo - mínimo de 11% no MX Keys S, mínimo 22% no MX Master 3S (como parte do MX Keys S Combo) e mínimo de 61% no MX Anywhere 3S.

Preço e Disponibilidade

O MX Keys S, o MX Keys S Combo e o MX Anywhere 3S estarão disponíveis a partir de junho de 2023 no website logitech.com e nos vendedores autorizados Logitech.

O preço sugerido para o MX Keys S é de 119€, o MX Keys S Combo é de 219€ e o MX Anywhere 3S é de 99€ A aplicação Logi Options+ está disponível para download gratuito em logi.com/optionsplus.