Depois de um longo namoro, Elon Musk acabou por conseguir comprar o Twitter em outubro de 2022. Esta não fio uma compra pacifica e o CEO da Tesla esteve perto de ser obrigado a assumir controlo da empresa. Agora, e depois de muitas confusões, surge uma informação importante. O Twitter só vale 1/3 do que Elon Musk pagou.

Twiter vale muito menos do que o que foi pago

Não foi uma história pacífica a da compra do Twitter por Elon Musk. Um negócio que parecia quase certo acabou por ser cancelado e mais tarde acabou por ser quase obrigado a assumir essa compra e assim tomar conta da gestão da rede social.

Para a aquisição do Twitter, por 44 mil milhões de dólares, Elon Musk teve de recorrer à ajuda de 19 investidores, que adiantaram o dinheiro necessário. Estas fontes acabaram por ser uma fonte de novos problemas, com muitos a questionarem quem estava a assumir o controlo da empresa.

Agora que passaram mais de 6 meses deste a compra, e muito mudou no Twitter, surge uma avaliação que não é positiva. Sabe-se que a avaliação do valor desta rede social caiu e que está a valor cerca de 1/3 do que Elon Musk pagou na altura.

Rede social de Elon Musk abaixo do pago para comprar

Este novo número surge de uma das entidades que deram suporte para o pagamento do valor que foi pedido. A Fidelity apresentou uma lista das suas participações e o valor de cada uma. No caso do Twitter, e com base no que esta controla e o seu valor, acabou por se chegar à nova avaliação de 15 mil milhões.

Esse número representa não apenas um grande corte no preço de compra que na altura se reconheceu ser exorbitante, mas também em estimativas mais recentes. O próprio Elon Musk revelou em março que a sua rede social valia cerca de US$ 20 mil milhões, valor que foi usado para o programa de remuneração de ações para funcionários.

Desde que Elon Musk assumiu o controlo do Twitter que a empresa tem passado por mudanças profundas. Depois de uma limpeza nos seus quadros, os seus anunciantes resolveram abandonar este meio. Além disso, todos os programas pagos parecem não correr como esperado e a adesão é quase residual.