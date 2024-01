Gráficas RTX 40 SUPER custam até 41% mais no Reino Unido que o recomendado pela Nvidia

Finalmente a Nvidia revelou as suas novas placas gráficas SUPER da linha GeForce RTX 40. Os primeiros chips desta gama vão começar a ser vendidos esta quarta-feira nas lojas, mas no Reino Unido o preço destas versões são até 41% mais caros do que o valor recomendado pela empresa norte-americana.

No passado dia 8 de janeiro, a Nvidia divulgou as suas GeForce RTX SUPER e revelou vários detalhes importantes sobre estes chips. Entre eles, a empresa verde informou que as primeiras unidades a chegar ao mercado serão as GeForce RTX 4070 SUPER, neste dia 17 de janeiro, e com um preço a começar nos 599 dólares. Depois disso, no dia 24 de janeiro vão começar a ser vendidas as GeForce RTX 4070 Ti SUPER por 799 dólares e, por fim, as GeForce RTX 4080 SUPER vão ficar disponíveis no dia 31 de janeiro por um preço recomendado de 999 dólares.

RTX 40 SUPER 41% mais caras no Reino Unido

Embora a Nvida já tenha revelado o preço recomendado para estas GPUs, os consumidores do Reino Unido vão ter uma grande surpresa quando forem comprar um exemplar, pois no país o valor destas RTX 40 SUPER, que já estavam em pré-venda, chega a ser até 41% mais caro.

Segundo uma recolha de dados feita pelo canal VideoCardz, a RTX 4070 SUPER tem alguns modelos que custam quase 100 libras (~116 euros) a mais do que o valor recomendado. O cenário de preços mostra que o modelo mais caro é a ASUS GeForce RTX 4070 SUPER Dual OC White por 689,99 libras no Reino Unido (~801 euros).

A lista seguinte mostra o preço dos modelos da RTX 4070 SUPER no Reino Unido:

ASUS RTX 4070 SUPER Dual OC White – £689,99

ASUS RTX 4070 SUPER Dual OC – £649,99

Palit RTX 4070 SUPER Dual – £619,99

ASUS RTX 4070 SUPER Dual – £619,99

Palit RTX 4070 SUPER Dual – £599,99

Gainward RTX 4070 SUPER Ghost OC – £599,99

ZOTAC RTX 4070 SUPER Trinity Black – £599,99

Gainward RTX 4070 SUPER Ghost – £578.99

ZOTAC RTX 4070 SUPER Twin Edge – £578.99

No que respeita à RTX 4070 Ti SUPER, o preço recomendado de 769 libras (~894 euros) está bem mais alto nalguns modelos, podendo ir até às 899,99 libras (~1046 euros). Veja de seguinda a lista com o preço do modelo RTX 4070 Ti SUPER no Reino Unido.

ASUS RTX 4070 Ti SUPER TUF OC White – £899,99

ASUS RTX 4070 Ti SUPER TUF OC – £899,99

ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC White – £799,99

ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC Black – £779,99

Por fim, o modelo que mais sofre um aumento de preço é a RTX 4080 SUPER, podendo ser encontrada à venda por 1.349,99 libras (~1.570 euros). A lista seguinte mostra então o preço destes modelos no Reino Unido:

ASUS RTX 4080 SUPER ROG STRIX OC – £1349,99

ASUS RTX 4080 SUPER TUF OC Black – £1199,99

ZOTAC RTX 4080 SUPER Trinity OC White – £1019,99

ZOTAC RTX 4080 SUPER Trinity OC Black – £959,99

O VideoCardz explica que todos estes valores foram retirados da loja britânica OverclockersUK.