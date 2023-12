Portugal: TOP 10 dos filmes e séries em streaming mais vistos em 2023

Como sabemos, hoje em dia a transmissão de conteúdos através de várias plataformas, como a Netflix e a Disney Plus, ganharam popularidade entre os utilizadores. Neste sentido, hoje revelamos o TOP 10 dos filmes e séries em streaming mais vistos em Portugal neste ano de 2023.

Com a quantidade de diferentes serviços de streming disponíveis, aos poucos os utilizadores de vários pontos do planeta acabam por criar uma conta e assinar o melhor plano para poderem ter acesso aos seus conteúdos preferidos.

Agora, vamos então ficar a conhecer os 10 filmes e as 10 séries mais transmitidas em Portugal no ano de 2023, através dos dados revelados pelo JustWatch, o maior guia internacional de streaming que facilita às pessoas descobrir onde pode ver os filmes, séries e despostos preferidos, de uma forma legal. Os gráficos que depois são elaborados, baseiam-se na análise dos dados de mais de 40 milhões de utilizadores mensais nas plataformas localizadas em 140 países.

Os 10 filmes mais transmitidos em Portugal em 2023

Segundo o gráfico seguinte, no que respeita aos filmes, Avatar: O Caminho da Água (Disney+) lidera a tabela como sendo o mais transmitido no nosso país em 2023. Em segundo lugar surge Super Mário Bros. O Filme (SkyShowtime), seguido por Elementos (Disney+) e Guardiões da Galáxia Vol. 3 (Disney+).

Em quinto lugar encontra-se o filme Menu (Disney+) e em sexto A Pequena Sereia (Disney+). Minha Culpa (Prime Video) ocupa a sétima posição e Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante (HBO Max) encontra-se em oitavo. Por fim, no nono lugar aparece Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Disney+) e em último temos Creed III (Prime Video).

As 10 séries mais transmitidas em Portugal em 2023

Já quando falamos das séries, temos Wednesday (Netflix) em primeiro lugar, seguida de The Last of Us (HBO Max) e The Mandalorian (Disney+). Em quarto lugar temos Ted Lasso (Apple TV+) e em quinto Ataque dos Titãs (Netflix).

A metade da lista temos O Verão Que Mudou a Minha Vida (Prime Video) e em sétimo lugar surge a série Succession (HBO Max). A oitava posição é ocupada por O Urso (Disney+) seguido por Loki (Disney+) e, por fim, One Piece (Netflix).

Já viu algum destes filmes ou séries?

Leia também: