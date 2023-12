Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para dezembro

Estamos oficialmente no mês do Natal... as ruas já estão enfeitadas com os motivos natalícios e o ambiente fica completo com as músicas características da época. E para ficar tudo ainda mais mágico, há os filmes e as séries que vão estrear na Netflix neste mês de dezembro. Vamos então conhecê-los!

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Sweet Home T2

Enquanto os humanos se transformam em monstros e espalham o terror, um adolescente problemático e os seus vizinhos lutam pela sobrevivência e pela sua humanidade.

Esta série recebeu novos episódios no dia 1 deste mês.

Sweet Home

Dia 6 - Mais um Natal

Thea leva Jashan a sua casa para celebrarem o noivado, mas as raízes indianas dele e as tradições norueguesas da família dela entram em rota de colisão num Natal caótico.

Este fime estreou no dia 6 deste mês.

Mais um Natal

Dia 7 - Detesto o Natal T2

Após mentir à família e dizer que tem um namorado, uma enfermeira solteira procura desesperadamente um par que lhe faça companhia no Natal - e já só faltam 24 dias.

Pode ver esta série desde o dia 7 de dezembro.

Detesto o Natal

Dia 7 - Eu e os Rapazes da Família Walter

Depois de uma tragédia mudar a sua vida, uma adolescente vai viver com a família da sua tutora numa pequena cidade e aprende lições sobre o amor, a esperança e a amizade.

Pode também ver esta série desde o dia 7 de dezembro.

Eu e os Rapazes da Família Walter

Dia 8 - Deixar o Mundo para trás

As férias de uma família numa casa de luxo ganham contornos sinistros quando um ciberataque acaba com as comunicações eletrónicas e aparecem dois estranhos à sua porta.

Este filme vai para o ar no dia 8 deste mês.

Deixar o Mundo para trás

Dia 12 - Sob Pressão: A Seleção Feminina dos EUA no Mundial de Futebol

Nesta série documental, a seleção feminina de futebol dos EUA tenta alcançar o seu terceiro título consecutivo entre os altos e baixos do Mundial Feminino de 2023.

Pode ver esta minissérie no dia 12.

Sob Pressão: A Seleção Feminina dos EUA no Mundial de Futebol

Dia 12 - Kevin Hart & Chris Rock: Só Cabeças de Cartaz

Desde os primeiros passos até ao auge na comédia, Kevin Hart e Chris Rock contam a história inédita das suas carreiras e da amizade que partilham.

Este filme estreia também no dia 12 de dezembro.

Kevin Hart & Chris Rock: Só Cabeças de Cartaz

Dia 13 - Se eu Fosse Luísa Sonza

A cantora pop mais polarizante do Brasil desabafa sobre a sua vida amorosa, profissional, as polémicas à sua volta e de um novo álbum.

Esta série documental vai para o ar no dia 13.

Se eu Fosse Luísa Sonza

Dia 14 - The Crown: T6 Parte 2

Esta série que retrata a vida e história da família real britânica vai estrear a segunda parte da sua sexta temporada no dia 14 de dezembro.

The Crown

Dia 14 - Yu Yu Hakusho

Após perder a vida num ato abnegado, o delinquente juvenil Yusuke Urameshi é escolhido como Detetive Espiritual para investigar casos que envolvam yokai rebeldes.

Esta série também estreia a 14 de deste mês.

Yu Yu Hakusho

Dia 15 - Carol & the End of the World

Com o apocalipse no horizonte e rodeada pelo caos do fim do mundo, uma mulher esforça-se por encontrar um sentido nos meses que lhe restam na Terra.

Esta minissérie estreia dia 15.

Carol & the End of the World

Dia 15 - A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas

Um bando de galinhas destemidas une-se para salvar o mundo avícola de uma perturbadora nova ameaça: uma quinta que parece dedicar-se a atividades suspeitas.

O filme vai para o ar no dia 15 de dezembro.

A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas

Dia 15 - Pulp Fiction

Este clássico do mundo do cinema vai estrear na Netflix também no dia 15.

Dia 19 - Trevor Noah: Where Was I

Pode ver este conteúdo de comédia a partir do dia 19 de dezembro.

Trevor Noah: Where Was I

Dia 20 - Maestro

Esta destemida história de amor relata o complicado relacionamento da lenda da música Leonard Bernstein com Felicia Monealegre Cohn Bernstein.

Pode ver este filme no dia 20 deste mês.

Maestro

Dia 20 - Love is Blind Brazil: Depois do Altar

Neste episódio especial, drama, pontos finais e paixões reacesas estão na ordem do dia quando antigos participantes se reencontram.

Esta série estreia a 20 de dezembro.

Love is Blind Brazil: Depois do Altar

Dia 22 - O Monstro de Gyeongseong: T1 Parte 1

Gyeongseong, 1945. Numa Seul sob o terrível jugo do colonialismo, um empresário e uma detetive lutam pela sobrevivência e enfrentam um monstro nascido da ganância humana.

A primeira parte da primeira temporada desta série tem estreia marcada para o dia 22.

O Monstro de Gyeongseong

Dia 22 - Rebel Moon - Patrte 1: A Menina do Coro

Quando as forças implacáveis do Mundo-Mãe ameaçam uma pacata aldeia agrícola numa lua distante, uma desconnhecida misteriosa torna-se a sua melhor esperança de sobrevivência.

Este filme Netflix estreia no dia 22 deste mês.

Rebel Moon

Dia 22 - Top Gun: Maverick

Depois de mais de 30 anos como um dos melhores pilotos da Marinha, Maverick treina um grupo de ases para uma missão especializada e perigosa.

Este popular filme vai estrear na Netflix no dia 22 deste mês.

Top Gun: Maverick

Dia 25 - Ricky Gervais: Armageddon

Ricky Gervais partilha opiniões polémicas sobre o politicamente correto e a hipersensibilidade neste especial de comédia sobre o fim da humanidade.

Pode ver este conteúdo no dia de Natal, a 25 de dezembro.

Ricky Gervais: Armageddon

Dia 28 - Rececionista Pokémon

Bem-vindos à Estância Pokémon, um local pacífico para os Pokémons relaxarem e se divertirem. Qual será o hóspede adorável com quem a rececionista Haru vai travar amizade?

Esta série Netflix vai para o ar dia 28 deste mês.

Rececionista Pokémon

Dia 29 - Berlim

Nos seus tempos áureos, Berlim juntou-se a um bando em Paris para realizar um dos seus planos mais arrojados: roubar 44 milhões de euros em jóias numa só noite.

Esta série estreia no dia 29.

Berlim

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?