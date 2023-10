Festa do Cinema regressa amanhã com bilhetes a 3,50 euros para todos os filmes

Este fim de semana marcará o regresso da Festa do Cinema. Por isso, não se deixe enrolar pela chuva e aproveite os bilhetes a 3,50 euros para todos os filmes!

Volta amanhã a Festa do Cinema! O evento teve lugar em maio, mas os pedidos do público motivaram um regresso.

O público pediu e o sucesso da edição de maio ditou o regresso da Festa do Cinema nos dias 22, 23, 24 e 25 de outubro. Em todo o país, e durante quatro dias, pode assistir-se a todos os filmes em exibição por 3, 50 euros.

De amanhã a quarta-feira, a grande maioria das salas de cinema portuguesas vai ter bilhetes a 3,50 euros. Estes são válidos para todos os filmes e podem ser adquiridos online ou nas bilheteiras aderentes.

A Festa é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC) que, desde 2015, procura democratizar o acesso ao cinema, celebrando-o.

Como uma celebração à Sétima Arte a Festa do Cinema inclui todo o tipo de cinema, nacional e estrangeiro, de animação, drama, comédia, documentário, terror ou ação.

O evento tem o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) e da Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE).

