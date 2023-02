Funcionários da Google criticam CEO por se ter apressado a anunciar o Bard

A chegada do ChatGPT agitou as empresas e fê-las desesperar por uma ferramenta semelhante àquela que, desde dezembro, conquista os utilizadores. Agora, por ter lançado um rival com a sua assinatura, alegadamente, à pressa, Sundar Pichai está a ser criticado pelos funcionários da Google.

Os funcionários da Google utilizaram o fórum interno, Memegen, para expressarem as suas opiniões relativamente ao anúncio do Bard, o sistema de Inteligência Artificial (IA) que a gigante tecnológica desenvolveu para competir com o ChatGPT. Segundo a CNBC, os funcionários alegam que a revelação da aposta da Google foi "apressada", "atabalhoada" e "un-Googley".

Na segunda-feira, a Google antecipou-se a um evento da Microsoft, que teve lugar no dia seguinte, e obrigou o CEO, Sundar Pichai, a divulgar, publicamente, alguns detalhes do novo chatbot da empresa. Posteriormente, na quarta-feira, durante um evento, a Google desvendou mais particularidades sobre o Bard.

Durante este evento, que aconteceu em Paris, o chefe de pesquisa, Prabhakar Raghavan, partilhou alguns slides com exemplos das capacidades do Bard. Ora, além de os presentes estarem à espera de ouvir e saber mais, alguns funcionários nem sequer sabiam do evento.

Entretanto, o Twitter começou a apontar o dedo ao anúncio da Google, referindo o erro sobre o qual lhe falamos aqui:

Na publicação de lançamento do serviço, a Google mostra um GIF onde é feita uma questão ao Bard: “What new discoveries from the James Webb Space Telescope can I tell my 9-year old about?”. Ou seja, é questionada sobre as novas descobertas do Telescópio Espacial James Webb ideais para contar a uma criança de 9 anos. São deixadas três curiosidades relativas ao telescópio, sendo que uma delas não corresponde à verdade. É respondido que "o JWST tirou as primeiras fotos de um planeta fora do nosso próprio sistema solar. Esses mundos distantes são chamados de 'exoplanetas'. Ora, é verdade que o telescópio tirou sim fotos a exoplanetas, mas não foi o primeiro a fazê-lo. O Very Large Telescope (VLT) do European Southern Observatory em 2004, já o tinha feito antes, em 2014, segundo a NASA.

A par disto, e conforme apurou a CNBC, os funcionários da Google utilizavam a sua plataforma interna para se dirigirem ao CEO, Sundar Pichai.

Caro Sundar, o lançamento do Bard e os despedimentos foram apressados, atabalhoados e míopes", leu uma nota que incluía uma imagem séria de Pichai. "Por favor, volte a ter uma perspetiva a longo prazo. Eles estão a ser comicamente míopes e não-Googlely [...].

O termo "não-Googley" poderá estar relacionado com um apelo que o CEO fez aos funcionários, no ano passado. Pichai apelou a que estes se concentrassem mais e que fossem mais "Googley", ou seja, mais ambiciosos e trabalhadores, com o respeito e o trabalho de equipa em mente.