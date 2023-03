Depois do ChatGTP ser apresentado e a Microsoft mostrar que estava presente, a Google tinha de dar uma resposta. Esta chegou com o nome da Bard, mas até agora não havia nada de concreto. A gigante das pesquisas resolveu apressar-se e o Bard está finalmente disponível, mas ainda não é para todos.

A IA e tudo que esta pode oferecer tem estado nos principais temas das últimas semanas. O ChatGPT veio mudar a forma como olhamos e interagimos com estes modelos, mostrando que este será certamente o tema do momento e até do futuro.

Dada a sua presença forte junto da OpenAI e do ChatGPT, a Microsoft tinha uma vantagem óbvia. Essa acaba de cair por terra, com o anúncio de que o Bard, a IA generativa da Google está já acessível, mas de forma limitada e controlada pela empresa.

O que a Google quer por agora é abrir o acesso a esta sua IA, para que seja avaliada, testada e melhorada. Assim, e apenas nos EUA e no Reino Unido, um conjunto de utilizadores da gigante das pesquisas passará a poder usar o Bard no dia a dia, com todas as suas capacidades.

O Bard é uma interface direta para um LLM e irá complementar a Pesquisa da Google. Foi projetado para ser acedido com a Pesquisa para verificar as respostas ou explorar fontes na web. Dará sugestões de consultas num novo separador para encontrar resultados relevantes e aprofundar o tema.

O Bard foi construído com base Bard nos Princípios de IA da Google a empresa continua focada na sua qualidade e segurança. Usam o feedback humano e avaliação para melhorar este sistema e também contruir proteções. Este terá as conversas limitadas para tentar manter as interações úteis e dentro do tópico.

Está assim aberta a guerra entre o ChatGPT e o Bard, a solução da Google. Estas duas propostas de IA vão agora mostrar o que são capazes e aumentar o seu conhecimento, para ajudar os utilizadores. A Google espera que em breve o Bard seja alagado a outros países, para ser verdadeiramente global.