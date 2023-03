Boost: Bosch lança programa de aceleração de carreiras em Portugal

A Bosch está à procura de profissionais com alto potencial e até 3 anos de experiência para o seu programa "Boost". Estão disponíveis 12 vagas para jovens talentos que procurem uma oportunidade para acelerar a sua carreira e assumir posições de alto nível na Bosch em Portugal.

A Bosch acaba de lançar mais uma iniciativa que vem reforçar as suas atividades de atração e retenção de talento em Portugal: chama-se "Boost" e é o programa de desenvolvimento e aceleração de carreira que pretende encontrar 12 jovens com alto potencial que procurem uma oportunidade para dar um impulso à sua carreira.

Ontem estivemos em direto com Vanessa Brandão e com Rui Cardoso da Bosch, numa conversa onde foi explicado o processo de recrutamento.

As candidaturas para o Boost já estão abertas e esta primeira edição está direcionada para perfis especializados em áreas como Engenharia Mecânica, Eletrotécnica, Industrial ou de Software, Computer Science ou relacionadas, que tenham até três anos de experiência profissional.

Com uma duração de 18 meses, o programa Boost garante aos participantes um contrato de trabalho com a Bosch, a oportunidade de usufruir de dois períodos (com duração de 6 meses cada) de experiência fora da localização de contratação, podendo pelo menos um deles ser um destacamento internacional. Além disso, ao integrarem este programa, os jovens profissionais têm acesso a um plano de formação personalizado, com foco no autoconhecimento, comunicação, liderança e competências de resolução de problemas, com o objetivo de reforçar o conhecimento e networking com os pares.

Ao longo de toda a duração do programa, cada um dos participantes terá o acompanhamento de um mentor, especialista Bosch, que irá apoiar o desenvolvimento da sua carreira através da partilha de conhecimento técnico e integração nos valores e cultura da empresa.

O desenvolvimento contínuo dos colaboradores é uma parte essencial da política de recursos humanos da Bosch. O Boost é mais uma iniciativa que se enquadra nesses valores, aportando esse fator diferenciador de acelerar o percurso destes jovens talentos para o assumir de posições de alto nível. Mais do que uma campanha de recrutamento, esta é uma iniciativa de promoção do talento, uma oportunidade singular para os jovens que estão no início do seu percurso profissional mostrarem as suas competências e adquirirem ferramentas de liderança num ambiente multinacional, acelerando assim o que seria o percurso dito normal

| explica Sónia Ferreira, Coordenadora Regional - Employer Branding, PMKT, Recruitment & Training.

As inscrições estão abertas até dia 22 de março. Saiba mais aqui.

