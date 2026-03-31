Vibe coding está a atrasar as aprovações na App Store da Apple

A ascensão do desenvolvimento de aplicações assistido por inteligência artificial (IA) está a colocar a App Store da Apple sob uma pressão nunca antes vista. Este fenómeno, conhecido como "vibe coding", está a transformar radicalmente os tempos de espera no ecossistema iOS.

O impacto do vibe coding na App Store

Segundo relatos avançados pelo Business Insider, diversos programadores enfrentam agora prazos de aprovação que se estendem por várias semanas, contrastando com a rapidez habitual da plataforma.

De acordo com dados da consultora de mercado Sensor Tower, o volume de novas aplicações iOS lançadas nos Estados Unidos registou um crescimento de quase 55 % em termos homólogos no mês de janeiro.

Este aumento surge após um pico de 56 % em dezembro, representando a taxa de crescimento mais elevada dos últimos quatro anos. Este cenário é o resultado direto da popularização das ferramentas de código baseadas em agentes em 2025, que permitem que praticamente qualquer utilizador consiga desenvolver e publicar um produto digital na App Store.

Programadores enfrentam esperas de várias semanas

Um dos praticantes desta nova tendência de programação relatou que aguarda há cerca de seis semanas pela aprovação da sua aplicação, enquanto as atualizações de software demoram entre dois dias a uma semana a ser processadas. Na comunidade de programadores de iOS no Reddit, o descontentamento é visível.

Muitos profissionais temem que a Apple venha a implementar critérios de revisão muito mais rigorosos na App Store como forma de filtrar a vaga de aplicações de baixa qualidade geradas por IA.

A Apple, no entanto, contesta esta narrativa de crise. Em declarações à imprensa, a empresa assegurou que 90 % das submissões continuam a ser avaliadas num prazo de 48 horas. A gigante de Cupertino sublinhou ainda que processou uma média superior a 200 mil candidaturas por semana durante o último trimestre, mantendo um tempo médio de revisão de apenas 1,5 dias.

Apesar dos dados oficiais, especialistas do setor indicam que a empresa terá de transitar de um modelo de fiscalização caso a caso para um sistema de curadoria em larga escala. Esta mudança será essencial para gerir o fluxo contínuo de software que, cada vez mais, é produzido de forma automatizada por algoritmos e não apenas por mãos humanas.

Leia também: