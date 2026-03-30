Apple lança iOS 26.5 beta 1 para programadores
A Apple disponibilizou a versão iOS 26.5 beta 1, dando início a mais um ciclo de testes antes do lançamento público. Esta atualização chega pouco tempo após o iOS 26.4, mantendo o ritmo habitual da empresa no desenvolvimento do sistema operativo do iPhone.
Atualização foca-se na estabilidade e melhorias internas
Tal como é habitual nas versões intermédias, o iOS 26.5 não deverá trazer grandes novidades visuais, mas sim um conjunto de melhorias importantes ao nível interno.
Entre os principais pontos esperados estão:
- Correções de erros identificados em versões anteriores
- Melhorias de desempenho e fluidez do sistema
- Otimizações de bateria e gestão térmica
- Ajustes em funcionalidades existentes e aplicações nativas
Este tipo de atualização é tradicionalmente usado pela Apple para “afinar” o sistema, melhorando a experiência geral após grandes mudanças introduzidas nas versões principais.
Novidades podem chegar com Apple Intelligence e Siri
Apesar de ser uma versão incremental, há indicações de que esta beta poderá incluir novidades ligadas à inteligência artificial, nomeadamente evoluções da assistente Siri e funcionalidades associadas ao ecossistema Apple Intelligence.
Ainda assim, muitas destas funcionalidades poderão surgir de forma gradual ao longo das próximas betas.
Disponibilidade
O iOS 26.5 beta 1 está, para já, disponível apenas para programadores através do programa oficial da Apple. Como sempre, estas versões podem conter erros e não são recomendadas para utilização em dispositivos principais.
Caixa: outras versões também receberam beta 1
Além do iOS 26.5, a Apple lançou também a primeira beta das restantes plataformas:
- iPadOS 26.5
- macOS Tahoe 26.5
- watchOS 26.5
- tvOS 26.5
- visionOS 26.5
Estas versões fazem parte do mesmo ciclo de desenvolvimento e podem ser testadas pelos programadores registados no programa beta da Apple.