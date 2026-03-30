Apple lança iOS 26.5 beta 1 para programadores

A Apple disponibilizou a versão iOS 26.5 beta 1, dando início a mais um ciclo de testes antes do lançamento público. Esta atualização chega pouco tempo após o iOS 26.4, mantendo o ritmo habitual da empresa no desenvolvimento do sistema operativo do iPhone.

Atualização foca-se na estabilidade e melhorias internas

Tal como é habitual nas versões intermédias, o iOS 26.5 não deverá trazer grandes novidades visuais, mas sim um conjunto de melhorias importantes ao nível interno.

Entre os principais pontos esperados estão:

Correções de erros identificados em versões anteriores

Melhorias de desempenho e fluidez do sistema

Otimizações de bateria e gestão térmica

Ajustes em funcionalidades existentes e aplicações nativas

Este tipo de atualização é tradicionalmente usado pela Apple para “afinar” o sistema, melhorando a experiência geral após grandes mudanças introduzidas nas versões principais.

Novidades podem chegar com Apple Intelligence e Siri

Apesar de ser uma versão incremental, há indicações de que esta beta poderá incluir novidades ligadas à inteligência artificial, nomeadamente evoluções da assistente Siri e funcionalidades associadas ao ecossistema Apple Intelligence.

Ainda assim, muitas destas funcionalidades poderão surgir de forma gradual ao longo das próximas betas.

Disponibilidade

O iOS 26.5 beta 1 está, para já, disponível apenas para programadores através do programa oficial da Apple. Como sempre, estas versões podem conter erros e não são recomendadas para utilização em dispositivos principais.

Caixa: outras versões também receberam beta 1

Além do iOS 26.5, a Apple lançou também a primeira beta das restantes plataformas:

iPadOS 26.5

macOS Tahoe 26.5

watchOS 26.5

tvOS 26.5

visionOS 26.5

Estas versões fazem parte do mesmo ciclo de desenvolvimento e podem ser testadas pelos programadores registados no programa beta da Apple.