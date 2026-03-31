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Poderá a energia nuclear tornar-se uma das fontes mais limpas e seguras do planeta?

· Motores/Energia 15 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Pedro António says:
    31 de Março de 2026 às 14:07

    Tudo bem! Mas os árabes não inventam nada?

    Responder
  2. guilherme says:
    31 de Março de 2026 às 14:23

    Existe muita coisa no papel que é lindo mas a realidade disponível é outra.
    No futuro quando existirem soluções que hoje já existe muita teoria posso mudar a minha opinião sobre a energia verdinha, até lá só concordo com Energia Nuclear em Portugal se for ao lado da assembleia da república ou por baixo isto se os políticos conseguirem viver com isso então não tenho nada contra.

    Responder
    • Carlos says:
      31 de Março de 2026 às 14:49

      O típico comentário de que não sabe com unergia nuclear funciona…

      Responder
      • guilherme says:
        31 de Março de 2026 às 15:15

        O típico PhD em investigação e desenvolvimento de reatores!

        Espera mas do sofá…

        Responder
        • Carlos says:
          31 de Março de 2026 às 15:38

          Não é PhD… Mas basta ler para não dizer babuzeiras.
          hoje em dia podes estar em cima dum reator aberto sem problemas.

          Responder
          • guilherme says:
            31 de Março de 2026 às 15:51

            Ora nem mais é mesmo isso babuzeiras, então recomendo a ler muito bem.

            Mas como podes estar em cima de um reator aberto não faz mal nenhum ser ao lado da tua casa ou ao lado da assembleia, problema resolvido.

            Espera upsss afinal se for ao lado da assembleia já não é bem assim, tal e coisa, coisa e tal…

            Oh amigo quando leres aproveita para ler sobre o​Marketing dos SMRs e Reatores de Geração IV.

  3. PGomes says:
    31 de Março de 2026 às 14:37

    A energia nuclear já é a forma de produção de energia mais limpa e segura.
    Até é possivél reciclar os residuos nucleares. A França é a líder na tecnologia.

    Responder
  4. Max says:
    31 de Março de 2026 às 15:03

    Uma das fontes mais limpas, seguras e baratas … bem, como diz uma pessoa minha conhecida, baratas são carochas 🙂

    Responder
  5. Pedro says:
    31 de Março de 2026 às 15:11

    Já é.

    Responder
  6. Mr. Y says:
    31 de Março de 2026 às 15:42

    Até lá talvez o processo de fusão nuclear se torne mais viável e sustentável

    Responder

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