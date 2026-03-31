Poderá a energia nuclear tornar-se uma das fontes mais limpas e seguras do planeta?

Uma equipa de investigadores norte-americanos está a desenvolver um método inovador para reduzir drasticamente o tempo de vida dos resíduos nucleares. Esta descoberta poderá transformar a sustentabilidade da energia nuclear nas próximas décadas, resolvendo um dos seus maiores dilemas ambientais.

O desafio da longevidade dos resíduos nucleares

A energia nuclear, embora eficiente na produção de eletricidade com baixas emissões de carbono, enfrenta o persistente problema dos seus subprodutos. O maior obstáculo é o fator tempo, uma vez que os materiais radioativos podem demorar centenas de milhares de anos a tornarem-se inofensivos.

No entanto, o Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou recentemente que o Thomas Jefferson National Accelerator Facility - conhecido como Jefferson Lab - está a liderar uma iniciativa que promete acelerar este processo de forma sem precedentes.

Através do programa NEWTON (Nuclear Energy Waste Transmutation Optimized Now), os cientistas pretendem utilizar aceleradores de partículas para reduzir o tempo de decaimento radioativo das varetas de combustível nuclear gasto. O objetivo é passar de uma espera de 100.000 anos para apenas cerca de 300 anos.

Caso o projeto atinja os seus objetivos, estima-se que os engenheiros possam começar a desintoxicar resíduos nucleares num prazo de 30 anos. Esta previsão baseia-se na tecnologia de que dispomos atualmente, mas o cenário poderá ser ainda mais otimista.

Dependendo da velocidade da evolução tecnológica neste campo, é possível que surjam aceleradores de partículas capazes de reduzir a vida radioativa destes resíduos para meras décadas, alterando radicalmente o panorama da gestão energética mundial.

Transmutação: a alquimia moderna no combate à radiação

Ao contrário do que a ficção científica sugere, não é possível simplesmente "sugar" a radiação de um objeto. O programa NEWTON foca-se na conversão de isótopos altamente perigosos em variantes ligeiramente menos radioativas.

Embora o material resultante continue a exigir cuidados, a sua perigosidade torna-se muito mais controlável. É um processo que se assemelha à transmutação alquímica, onde a estrutura da matéria é alterada para fins benéficos.

O funcionamento do acelerador do Jefferson Lab baseia-se no disparo de feixes de protões de alta energia contra materiais como o mercúrio líquido. Este impacto provoca a libertação de neutrões através de um fenómeno chamado "espalação".

Estes neutrões ligam-se ao combustível nuclear gasto, diluindo a intensidade radioativa do material. Como vantagem adicional, esta reação química gera eletricidade, o que contribui para a autossuficiência do sistema. Após este tratamento, os resíduos podem ser enterrados em segurança por três séculos ou reciclados para outras utilizações benéficas.

Foco na eficiência e inovação dos componentes

O financiamento de 8,17 milhões de dólares atribuído ao Jefferson Lab divide-se em duas frentes de investigação que visam tornar os aceleradores mais eficazes. Atualmente, estes dispositivos utilizam nióbio, um material que se torna supercondutor em temperaturas extremamente baixas, exigindo sistemas de refrigeração criogénica muito caros.

Uma parte da verba será usada para testar se a adição de uma camada de estanho ao nióbio permite que o acelerador opere em temperaturas mais altas, eliminando custos de refrigeração.

A segunda vertente do projeto foca-se na utilização de um magnetrão para alimentar as cavidades do acelerador. Os investigadores acreditam que este componente pode fornecer a energia necessária de forma mais eficiente, desde que consigam sincronizar a sua frequência com a do acelerador.

Se estes avanços se confirmarem, o Jefferson Lab terá estabelecido as bases para que a energia nuclear se torne uma das fontes mais limpas e seguras do planeta.

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