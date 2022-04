Intel anuncia o novo chip Blockscale, a sua ASIC para mineração de criptomoedas

Com a prática da mineração de criptomoedas ainda bastante ativa ao nível global, muitas marcas aproveitam assim esta oportunidade para desenvolverem autênticas galinhas dos ovos de ouro que, no fundo, são equipamentos dedicados a esta atividade.

Neste sentido, a Intel anunciou recentemente o seu novo chip designado Blockscale, uma ASIC especializada na extração das moedas digitais.

Intel Blockscale: a nova ASIC para mineração de criptomoedas

Nesta segunda-feira (4), a Intel anunciou oficialmente a sua nova ASIC Blockscale. Segundo a empresa, a produção destes chips já iniciou e esta é então uma tentativa da fabricante dos populares processadores Intel Core também explorar o mercado das criptomoedas. A empresa californiana refere que a novidade conta com uma maior eficiência energética do que outras opções baseadas na hashing SHA-256 que, normalmente, estão associadas ao Bitcoin.

A Intel Blockscale faz então parte da segunda geração de chips para mineração da empresa de Pat Gelsinger, sendo que anteriormente havia sido revelada a linha Bonanza Mile. Mas enquanto estes últimos eram produzidos num processo de fabrico de 7 nm, as novas ASICs usarão a litografia de 4 nm, e podem mesmo ser fabricadas por indústrias externas, como a taiwanesa TSMC.

De acordo com Balaji Kanigicherla, vice-presidente da Intel e diretor geral de computação personalizada no Accelerated Computing Systems and Graphics Group:

O impulso em torno do blockchain continua a crescer. É o facilitador da computação descentralizada e distribuída, abrindo caminho para modelos de negócios inovadores. Para impulsionar esta era da computação, a Intel está a desenvolver soluções que oferecem um equilíbrio entre a taxa de transferência de hash e a eficiência energética, independentemente do ambiente operativo do cliente. As décadas de pesquisa e desenvolvimento da Intel em criptografia, as técnicas de hashing e circuitos de tensão ultrabaixa, permitem que as aplicações blockchain incrementem o ser poder de computação sem comprometer a sustentabilidade.

Segundo a Intel, as ASICs Blockscale trazem um algoritmo Secure Hash-256 (SHC-256) dedicado que é capaz de atingir uma taxa de hash de até 580 GH/s, com uma eficiência energética de 26 J/TH. Os equipamentos estão preparados para suportar até 256 circuitos integrados por cadeia, sistemas de medição de temperatura e tensão integrados. Para além disso, usam hardwares e softwares de referência de modo a facilitar a criação de sistemas complexos.

ASIC da Intel não irá interferir com a produção de CPUs e GPUs

No anúncio, a empresa também sublinha que o destacamento de silício para estes novos chips de mineração, não irá interferir nem condicionar a produção e fornecimento dos seus processadores e placas gráficas tradicionais e domésticos.

A Intel adianta que as suas ASICs Blockscale vão chegar ao mercado a partir de 2023, com um preço de 20 mil dólares cada uma (~18 mil euros). Pode ver todos os detalhes anunciados pela empresa sobre o novo chip aqui.