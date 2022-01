Bonanza Mine: Chips de mineração da Intel já têm um cliente de 3,3 mil milhões de dólares

Esta semana revelámos que a Intel estará a desenvolver um chip dedicado à mineração de Bitcoins. O equipamento designa-se Bonanza Mine e tudo indica que poderá ser lançado muito em breve.

Mas há agora mais novidades e segundo as informações recentes, parece que este hardware está a despertar rapidamente a atenção e já terá um cliente de 3,3 mil milhões de dólares.

A Intel está a atacar em todas as frentes possíveis, e isso é mais do que visível através das investidas da gigante no anúncio e lançamento de novos produtos, sendo que alguns deles pertencem a segmentos onde a fabricante não domina, como o das placas gráficas.

Mais recentemente falou-se da possibilidade do lançamento para breve do chip Bonanza Mine, dedicado à mineração de Bitcoins. Este anúncio é aguardado já para o mês de fevereiro, durante a conferência ISSCC 2022. O equipamento é descrito como sendo uma “ASIC de mineração de Bitcoin de baixa voltagem e baixa potência” e pode perfeitamente rivalizar com as populares Bitmain.

Intel Bonanza Mine já terá cliente de 3,3 mil milhões de dólares

Parece que a iminente chegada deste chip de mineração de Bitcoins da Intel já está a cativar o mercado. Segundo informações agora reveladas pela Fox Business, há já um contrato de compra em que a startup de mineração de criptomoedas GRIID, que deverá tornar-se pública por cerca de 3,3 mil milhões de dólares nos próximos dias na NYSE (New York Stock Exchange), assinou um contrato a longo prazo com a Intel para ter os seus chips de mineração agora designados "BMZ2".

A notícia foi divulgada pela GRIID através de um ficheiro S-4 onde é revelado que tem planos para operar três instalações em escala industrial, totalizando 48 megawatts de energia. No registo, a startup menciona que contratou a Bitmain e a MicroBT, mas também "celebrou um contrato de fornecimento definitivo com a Intel para fornecer ASICs que para alimentar o nosso crescimento. O pedido inicial fornecerá unidades a serem entregues em 2022 e a GRIID terá acesso a uma parcela significativa dos volumes de produção futuros da Intel".

O acordo garante ainda um fornecimento mínimo de ASICs até ao ano de 2025, o que dá à startup bastante segurança neste campo. Para além disso, os detalhes do documento mostram que a GRIID já sabia da existência das Bonanza Mine muito antes da revelação feita esta semana.

Desta forma vamos aguardar pelo anúncio e lançamento destes chips que deverá acontecer em fevereiro. Mas, claro está, divulgaremos todos os detalhes que possam antes ser revelados.