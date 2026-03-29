TCL reforça Smart Home com foco na eficiência, IA e conectividade 5G

A estratégia da TCL para o mercado europeu em 2026 vai muito além do entretenimento doméstico, focando-se agora numa integração total do lar inteligente através de soluções que privilegiam a poupança de energia e a otimização de espaços.

Durante o evento realizado em Paris, a marca revelou como as suas mais recentes inovações em refrigeração, tratamento de roupa e climatização utilizam a inteligência artificial para tornar as tarefas diárias menos exigentes. Com o custo da energia a ser uma preocupação central, a TCL aposta em equipamentos que combinam funcionalidades inteligentes com uma eficiência de classe mundial.

Refrigeração Mega Space: maximizar o interior sem mexer na cozinha

Com as habitações nas cidades europeias a tornarem-se cada vez mais compactas, otimizar cada centímetro disponível tornou-se uma necessidade fundamental. A nova gama Mega Space SE resolve este desafio através da tecnologia VIP Thin-Wall, um material de isolamento inovador que permite reduzir a espessura das paredes do frigorífico.

O resultado é um aumento direto de 74 litros na capacidade útil interior sem que o tamanho exterior do equipamento seja alterado. Adicionalmente, o novo conjunto de frigorífico e congelador vertical Free Built-in foi concebido para se integrar perfeitamente nos móveis de cozinha.

Graças ao sistema de dissipação de calor inferior, o equipamento não exige folgas laterais amplas, permitindo uma estética encastrada impecável que maximiza a organização modular de alimentos para famílias de qualquer dimensão.

F4 Velocare: lavagens ultra-rápidas e o foco na higiene

No setor do tratamento de roupa, a série F4 Velocare surge como uma resposta tecnológica ao elevado número de lavagens realizadas pelas famílias europeias. A tecnologia Turbo Speed permite reduzir drasticamente o tempo dos ciclos de lavagem, conseguindo terminar um programa Mix com meia carga em apenas 35 minutos, em vez dos habituais 60 minutos.

Esta redução de tempo traduz-se também numa poupança energética de 60% em comparação com o programa completo. Para garantir a higiene, a função Steam Wash liberta vapor da base do tambor para eliminar até 99,99% das bactérias.

A gama é completada pela P5 Super Drum, que integra um tambor de 540 mm de diâmetro e atinge a certificação energética A-40%, proporcionando uma lavagem mais profunda com um consumo significativamente menor do que as máquinas convencionais de classe A.

FreshIN 3.0 e VoxIN: climatização silenciosa e controlo por voz

O conforto climático dentro de casa depende agora de controlo inteligente e qualidade do ar. O novo ar condicionado FreshIN 3.0 destaca-se pela filtragem Quadrupuri de quatro camadas e por um funcionamento ultra-silencioso que atinge apenas os 16 dB, tornando-o ideal para quartos ou escritórios. Através do algoritmo T-AI Energy-Saving, o sistema consegue uma poupança energética adicional de 37%.

Uma inovação de destaque é o suporte para controlo por voz offline nos modelos FreshIN e VoxIN, permitindo aos utilizadores ajustar a temperatura ou o fluxo de ar através de comandos de voz imediatos, mesmo quando não existe uma ligação ativa à internet. Isto garante uma utilização mãos-livres natural e eficiente em qualquer situação.

NXTPAPER 4.0: produtividade e saúde ocular em destaque

A tecnologia NXTPAPER da TCL atingiu a sua quarta geração, sendo aplicada no novo smartphone 70 NXTPAPER Pro e no tablet Note A1. Estes dispositivos foram desenvolvidos para quem passa longas horas em frente ao ecrã, oferecendo uma proteção ocular avançada e uma textura semelhante ao papel que reduz drasticamente a fadiga visual.

Testes independentes indicam que esta tecnologia consegue reduzir os reflexos em 76% e o brilho em 55%, mantendo a nitidez necessária para leitura e escrita digital mesmo sob luz solar direta. No caso do tablet, o ecrã de 120Hz com vidro de tripla proteção garante uma experiência fluida e sem cintilação, sendo uma ferramenta de produtividade essencial para estudantes e profissionais em mobilidade.

Wi-Fi 7 e 5G: espinha dorsal da casa conectada

Para sustentar este vasto ecossistema de dispositivos inteligentes, a TCL reforçou as suas soluções de conectividade domésticas e portáteis. O router LINKHUB WR5360 introduz o suporte para Wi-Fi 7, garantindo maior velocidade e menor latência para múltiplos dispositivos ligados em simultâneo. No campo do 5G, o novo CPE B50 oferece velocidades de download até 5,47 Gbps, funcionando como o verdadeiro centro nervoso da casa ligada.

Para quem necessita de conectividade em viagem, o hotspot 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro garante até 17 horas de autonomia com velocidades elevadas. Estas soluções asseguram que, desde o televisor na sala até à máquina de lavar na lavandaria, todos os equipamentos TCL comunicam de forma fluida e eficiente, proporcionando uma experiência Smart Home verdadeiramente integrada.