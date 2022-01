Intel deverá apresentar o chip “Bonanza Mine” destinado à mineração de Bitcoins

O mercado das criptomoedas é cada vez mais procurado pelos utilizadores, especialmente devido ao valor atrativo das mesmas. E para além do investimento, há também quem se dedique a minerar as moedas digitais, usando para isso vários equipamentos, especialmente placas gráficas e ASICs

Mas para evitar a escassez das GPUs, algumas marcas têm lançado máquinas especificas para a mineração de criptomoedas. E de acordo com as novas informações, parece que a Intel também está prestes a apostar neste segmento e poderá lançar o chip batizado de "Bonanza Mine", destinado à mineração de Bitcoins.

Intel "Bonanza Mine": o chip para minerar Bitcoins

A Intel poderá anunciar já durante as próximas semanas a sua aposta no mercado da mineração de criptomoedas. Mas desengane-se se acha que a gigante norte-americana o irá fazer através das suas novas placas gráficas.

Segundo as novas informações, espera-se que a empresa de Pat Gelsinger aproveite a conferência do ISSCC 2022 (International Solid-State Circuits Conference), que acontece dos dias 20 a 28 de fevereiro deste ano, para anunciar a sua máquina "Bonanza Mine", um novo chip dedicado à mineração de Bitcoins.

De acordo com os detalhes, este chip é descrito como uma “ASIC de mineração de Bitcoin de baixa voltagem e baixa potência”. Assim sendo, é provável que este novo equipamento da Intel possa competir diretamente com as Bitmain, as máquinas mais populares e usadas atualmente para a extração de Bitcoins, especialmente se os chips "Bonanza Mine" oferecerem um menor consumo de energia comparativamente aos da marca chinesa.

Ao site Tom's Hardware, a Intel comentou sobre estes chips dizendo que "tem feito um trabalho de design em torno de ASICs otimizadas para SHA 256 durante vários anos. Partilharemos mais detalhes futuramente".

Caso se confirme esta possibilidade, então será mais uma surpresa por parte da fabricante dos EUA que, aos poucos, tem tentado recuperar o tempo em que esteve mais adormecida. Mas agora, tem mostrado várias e poderosas armas para mostrar ao mercado e aos consumidores que está muito bem de saúde e atenta às tendências.