Um verdadeiro empregado doméstico: após dobrar a roupa, robô mostra-se a tratar da loiça
Apesar das suas aplicabilidades industriais, os robôs humanoides poderão, um dia, estar na casa de cada um de nós, a executar tarefas que queiramos delegar, por serem repetitivas e aborrecidas ou por consumirem demasiado tempo. Uma dessas poderá ser tratar da loiça, pois é algo que o robô humanoide Figure 02 já consegue fazer!
Após ter dominado a tarefa de lavar e dobrar a roupa, nomeadamente colocá-la na máquina de lavar e, mais tarde, dobrá-la, o robô humanoide Figure 02 está a aprender novas habilidades e tem mais uma no seu catálogo.
Apesar de as tarefas serem mundanas para os seres humanos, alguns movimentos e manuseios são verdadeiros desafios para as máquinas, exigindo-lhes uma perícia que estão ainda a desenvolver.
Uma empresa que tem dado a conhecer cada passo do seu robô humanoide é a Figure e, recentemente, mostrou o seu Figure a executar mais uma tarefa: colocar pratos, travessas e copos numa máquina de lavar loiça de forma autónoma.
No vídeo, o robô é mostrado a manusear objetos frágeis, com formatos desafiantes, segurando-os calma e cuidadosamente, antes de encaixá-los na máquina da loiça.
Robô humanoide pode ser o seu próximo empregado doméstico
À primeira vista, colocar a loiça na máquina de lavar parece uma tarefa simples — basta pegar em cada objeto e colocá-lo na máquina.
No entanto, na realidade, carregar a máquina de lavar loiça reúne muitos problemas difíceis da robótica: muitas vezes, os pratos precisam de ser isolados de pilhas desorganizadas, reorientados ou passados entre dois braços que trabalham sincronizados; itens escorregadios ou frágeis exigem precisão ao nível da ponta dos dedos; e as prateleiras da máquina de lavar loiça oferecem apenas uma tolerância de erro na escala de centímetros.
Escreveu a Figure, numa publicação sobre a mais recente habilidade do robô, acrescentando que cada carga é diferente: "Objetos novos, estados iniciais desorganizados e colisões inesperadas significam que o sistema deve adaptar-se e recuperar constantemente, mantendo um desempenho robusto".
À semelhança do que já vimos anteriormente, o robô humanoide está equipado com o Helix, modelo de Visão, Linguagem e Ação (em inglês, VLA), alimentado por Inteligência Artificial da Figure.
Assim, com um sistema de IA adaptável, o robô consegue seguir processos diferentes e, por conseguinte, executar tarefas diferentes.
Citando a Figure, o mesmo modelo Helix que dobrava toalhas e separava encomendas pode, agora, encher uma máquina de lavar loiça.
Colocando loiça na máquina, o robô humanoide mostra conseguir as seguintes habilidades:
- Separar pratos empilhados e carregá-los em ordem;
- Pegar um copo com uma mão, reorientá-lo e colocá-lo cuidadosamente com a outra;
- Ajustar a sua estratégia para compensar configurações iniciais desorganizadas;
- Recuperar-se com elegância de erros como falhas de preensão ou colisões.
A alternância entre tarefas é conseguida, sem novos algoritmos e sem engenharia para casos especiais, recorrendo apenas a novos dados.
Dentro de 1 a 3 anos serão comercializados massivamente. O que é uma excelente noticia para quem esta farto de ter empregadas a usar os perfumes, a atacar o frigorifico, localizar as joias para depois os assaltantes irem roubar. só é má noticia para a invasão de mão-de-obra não qualificada que Portugal tem sofrido nos ultimos anos. Ficam sem emprego.
Devias ver o Wall-E.
10 anos
Mas afinal é a lavar a loiça ou a colocar loiça na máquina?!
Como diz o artigo “tratar da loiça”..
Gostava de o ver lavar os meus schott zwiesel
Mais importante:
Quanto é que custa?!?!?!?!?1
Mais importante:
Tá aqui tá a substituir o Zé no quarto!!! Ah pois… aguardem!!
Pode acelerar mais a implementação no mercado, basta meter a indústria do sexo misturada. O financiamento quintuplica- Not kidding
Lava a loiça, está vendido é só a coisa que mais detesto de fazer na lida da casa, adoro cozinhar mas odeio lavar loiça
Não lava nada, nem faz passagem, limita-se a enfiar taças na máquina
Qualquer dia os robos vão passear as crianças, com trela! lindas memórias as gerações novas e futuras vão ter.
Agora que estive a ver o vídeo, fiquei com duvidas, fecha a porta da máquina também com o pé? 🙂 🙂
Imaginem ter um “bicho” destes em casa, ao inicio deve de ser tão estranho, mas altamente divertido velo a fazer as coisas, já comentei por aqui e volto a fazer, como é difícil imitar os movimentos humanos, algo que parece ser tão simples como levantar o braço, numa máquina destas parece tão difícil, mas não deixa de ser fantástico ver os movimentos do robô.
Já não há desculpa para a dor de cabeça.