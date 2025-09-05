Um verdadeiro empregado doméstico: após dobrar a roupa, robô mostra-se a tratar da loiça

Apesar das suas aplicabilidades industriais, os robôs humanoides poderão, um dia, estar na casa de cada um de nós, a executar tarefas que queiramos delegar, por serem repetitivas e aborrecidas ou por consumirem demasiado tempo. Uma dessas poderá ser tratar da loiça, pois é algo que o robô humanoide Figure 02 já consegue fazer!

Após ter dominado a tarefa de lavar e dobrar a roupa, nomeadamente colocá-la na máquina de lavar e, mais tarde, dobrá-la, o robô humanoide Figure 02 está a aprender novas habilidades e tem mais uma no seu catálogo.

Apesar de as tarefas serem mundanas para os seres humanos, alguns movimentos e manuseios são verdadeiros desafios para as máquinas, exigindo-lhes uma perícia que estão ainda a desenvolver.

Uma empresa que tem dado a conhecer cada passo do seu robô humanoide é a Figure e, recentemente, mostrou o seu Figure a executar mais uma tarefa: colocar pratos, travessas e copos numa máquina de lavar loiça de forma autónoma.

No vídeo, o robô é mostrado a manusear objetos frágeis, com formatos desafiantes, segurando-os calma e cuidadosamente, antes de encaixá-los na máquina da loiça.

Robô humanoide pode ser o seu próximo empregado doméstico

À primeira vista, colocar a loiça na máquina de lavar parece uma tarefa simples — basta pegar em cada objeto e colocá-lo na máquina. No entanto, na realidade, carregar a máquina de lavar loiça reúne muitos problemas difíceis da robótica: muitas vezes, os pratos precisam de ser isolados de pilhas desorganizadas, reorientados ou passados entre dois braços que trabalham sincronizados; itens escorregadios ou frágeis exigem precisão ao nível da ponta dos dedos; e as prateleiras da máquina de lavar loiça oferecem apenas uma tolerância de erro na escala de centímetros.

Escreveu a Figure, numa publicação sobre a mais recente habilidade do robô, acrescentando que cada carga é diferente: "Objetos novos, estados iniciais desorganizados e colisões inesperadas significam que o sistema deve adaptar-se e recuperar constantemente, mantendo um desempenho robusto".

À semelhança do que já vimos anteriormente, o robô humanoide está equipado com o Helix, modelo de Visão, Linguagem e Ação (em inglês, VLA), alimentado por Inteligência Artificial da Figure.

Assim, com um sistema de IA adaptável, o robô consegue seguir processos diferentes e, por conseguinte, executar tarefas diferentes.

Citando a Figure, o mesmo modelo Helix que dobrava toalhas e separava encomendas pode, agora, encher uma máquina de lavar loiça.

Colocando loiça na máquina, o robô humanoide mostra conseguir as seguintes habilidades:

Separar pratos empilhados e carregá-los em ordem;

Pegar um copo com uma mão, reorientá-lo e colocá-lo cuidadosamente com a outra;

Ajustar a sua estratégia para compensar configurações iniciais desorganizadas;

Recuperar-se com elegância de erros como falhas de preensão ou colisões.

A alternância entre tarefas é conseguida, sem novos algoritmos e sem engenharia para casos especiais, recorrendo apenas a novos dados.