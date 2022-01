Canon EOS R5 C: chegou a primeira câmara Full Frame 8K do Sistema EOS Cinema

A Canon Europa acaba de anunciar a EOS R5 C, uma câmara de cinema híbrida e poderosa que combina os recursos cinematográficos profissionais da gama EOS Cinema com as capacidades fotográficas do Sistema EOS R.

A Canon EOS R5 C surge assim como a primeira câmara Full Frame 8K do Sistema EOS Cinema.

A nova Canon EOS R5 C

A Canon EOS R5 C uma câmara de cinema híbrida que combina os recursos cinematográficos profissionais da gama EOS Cinema com as capacidades fotográficas do Sistema EOS R. Tem um sensor CMOS full frame de alta resolução, um processador DIGIC X e uma Baioneta RF, sendo que estes três elementos permitem captar 8K de alta qualidade e fotografias de 45 megapíxeis em velocidades de disparo contínuo de até 20 frames por segundo, tudo num único corpo.

Baseando-se no impacto pioneiro que a EOS 5D Mark II teve na indústria cinematográfica, o corpo compacto e versátil da EOS R5 C dá resposta às necessidades de uma nova geração de criadores de conteúdo e fotógrafos a solo.

Melhorando ainda mais a gama EOS Cinema, a Canon anuncia também uma atualização de firmware significativa para a reconhecida EOS C70, que melhorará as suas já excelentes capacidades EOS Cinema com a adição de gravação em Cinema RAW Light de 12 bits, entre outras funcionalidades.

A primeira câmara híbrida do Sistema EOS Cinema

Naquela que é uma estreia para o prestigiado Sistema EOS Cinema, a EOS R5 C é capaz de gravação interna RAW 8K a 30p e até 60p ao utilizar uma fonte de alimentação externa, o que garante uma nitidez excecional e infinitas possibilidades de pós-produção.

Graças ao sistema interno de refrigeração ativa, os criadores de conteúdo podem desfrutar de horas de filmagem em 8K de alta qualidade. Com suporte HDR via PQ e HLG, bem como o popular Canon Log 3 da Canon, os cineastas podem captar vídeos realistas de tirar o fôlego e obter maiores possibilidades de expressão.

Oferece o sistema AF de Olhos e EOS iTR AF X, garantindo uma focagem precisa em todos os momentos. Esta tecnologia avançada de focagem automática acompanha os olhos das pessoas em tempo real, e consegue até seguir a sua cabeça quando desviam o olhar da câmara.

Trabalhando em combinação com o IS Ótico em objetivas compatíveis, a câmara possui estabilização eletrónica de imagem com controlo coordenado, o que atenua os efeitos da vibração ao utilizar a câmara na mão, conseguindo gravações suaves e imagens nítidas.

Graças ao sensor de 45MP e ao processador DIGIC X, a EOS R5 C apresenta um desempenho fotográfico inovador e taxas de disparo incrivelmente rápidas de até 20 frames por segundo. O processador DIGIC X também traz inovações ao processamento de ruído, que permitem uma sensibilidade tão elevada quanto 51.200 ISO.

As imagens HEIF de 10 bits podem ser captadas com gama dinâmica e gama de cores ampliadas. Estão disponíveis opções adicionais com o temporizador de intervalo, permitindo a captação de impressionante conteúdo em time-lapse de alta resolução.

Outras especificações

A EOS R5 C grava internamente em Cinema RAW Light, de forma a suportar imagens de 12 bits de alta fidelidade com gama dinâmica e gama de cores amplas, e tudo mantendo um tamanho de ficheiro comportável.

A Canon também introduziu três variações de RAW recém-desenvolvidas, incluindo o RAW HQ (alta qualidade), o RAW ST (qualidade padrão) e o RAW LT (qualidade leve), para que os utilizadores possam selecionar o modo com base nas suas necessidades de filmagem e processo de produção.

Inclui duas ranhuras para cartão – uma para cartão CFexpress 2.0 Type B e outra para cartão UHS-II SD – que permitem opções avançadas de gravação simultânea, em que é possível gravar, ao mesmo tempo, diferentes formatos, resoluções e profundidades de bits em cada cartão, oferecendo opções de fluxo de trabalho flexíveis. Isto inclui, por exemplo, gravação de áudio ao fotografar em 4K de 120p.

Juntamente com o Cinema RAW Light de 12 bits, a EOS R5 C suporta o popular formato Canon XF-AVC de 10 bits até 810Mbps, e opções MP4 altamente versáteis. Utilizando o seu sensor full frame de 8K, a EOS R5 C permite gravação 4K e Full HD com excecionais clareza, cor e baixo ruído, através de sobreamostragem interna. Isto também facilita a gravação de conteúdo High Frame Rate em resolução 4K de 120p, sem cortar o ângulo de visão e mantendo a funcionalidade de focagem automática.

Tem uma Baioneta RF, que apresenta uma distância focal de flange curta, bem como uma ligação de 12 pinos para a comunicação mais rápida entre o corpo da câmara e a objetiva, a EOS R5 C pode ser utilizada com objetivas das gamas EF e RF e objetivas cinematográficas da Canon, bem como com objetivas anamórficas de terceiros, para obter uma relação de aspeto mais ampla para o grande ecrã.

Possui dois menus separados para fotografia e vídeo – o sistema EOS R e a interface EOS Cinema. Controlando-os através do comutador de energia de 3 posições, os utilizadores podem alternar facilmente entre modos e aceder às configurações relevantes.

Concebida a pensar nos profissionais que trabalham a solo, a EOS R5 C apresenta um chassis ultraleve de 680g – fazendo dela a câmara EOS Cinema mais pequena e leve até à data. Embora compacta na sua natureza, esta câmara possui um corpo de liga de magnésio durável e é resistente a poeiras e intempéries, graças a um design intuitivo que separa o fluxo de ar dos componentes elétricos.

Preço e disponibilidade

A câmara Canon EOS R5 C estará disponível em Portugal por um preço de venda recomendado de 5.169,99€.