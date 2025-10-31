Netflix vai mudar! Votação ao vivo, página inicial imersiva e perfil de crianças renovado

Como um dos maiores serviços de streaming, a Netflix está a procurar melhorar a interação com os utilizadores e assim garantir uma maior utilização da plataforma. Para isso tem planos para melhorar várias áreas e já começou esse trabalho. Do que revelou, tem 3 novidades, com votação ao vivo, página inicial imersiva e perfil de crianças renovado.

Netflix vai mudar e traz como novidade a votação ao vivo

A Netflix não para e anunciou três novidades importantes que vão transformar a forma como se usa a sua aplicação. A ideia é simples, tornar tudo mais divertido, fácil de usar e, claro, mais interativo. Quem revelou as mudanças foi a chefe de tecnologia da empresa (CTO), Elizabeth Stone, num evento onde participou.

O grande destaque é a votação em tempo real. A Netflix quer que os subscritores deixem de ser somente espetadores e comecem a influenciar os programas. O formato de talentos Star Search, que vai regressar no próximo ano, será o palco de estreia.

E tudo funcionará como esperado. Enquanto se vê o programa, seja no telemóvel ou na TV, é possível votar nos concorrentes no momento, decidindo quem avança ou fica. Mas atenção, a votação tem um tempo limitado, por isso, é preciso ver a transmissão em direto para participar! A Netflix está a apostar nisto porque os testes mostraram que as pessoas adoram participar.

Página inicial imersiva e perfil de crianças renovado

Outra mudança é na página inicial, que vai ficar mais apelativa com as “experiências imersivas”. A ideia é usar animações e efeitos especiais dinâmicos para fazer as coleções e séries parecerem mais interessantes. Terá efeitos especiais a surgir quando se navega pela Coleção de Halloween ou de Natal, por exemplo. No futuro, séries como Bridgerton também terão a sua própria experiência visual única.

Por fim, os perfis das crianças vão ser totalmente renovados. O novo design é mais simples e inclui agora uma secção nova e útil chamada “Minha Netflix”. Esta área é um único sítio onde as crianças podem encontrar tudo o que já viram, guardaram ou gostaram. É uma ajuda importante, porque assim fica muito mais fácil para os mais novos voltarem a ver o seu filme ou episódio favorito sem andar à procura.

A Netflix está a lançar estas novidades em todo o mundo. Mostra assim que está empenhada em evoluir para que a experiência de streaming seja cada vez melhor e mais envolvente para toda a família.