Google Maps prepara mudança para poupar bateria enquanto se conduz

Utilizar o Google Maps enquanto conduz tem vantagens, mas também um problema. A bateria do smartphone tende a descarregar rapidamente. A equipa da Google está ciente deste problema e trabalha para o resolver com uma mudança que pode salvar a vida dos dispositivos. Falamos de um novo modo de poupança de energia.

Google Maps prepara mudança para poupar bateria

Foram encontrados indícios desta funcionalidade na APK da mais recente versão beta do Google Maps para Android. O novo modo de poupança de energia do Google Maps apresenta um design minimalista a preto e branco. Quando ativado, o ecrã de navegação ainda exibe as direções, mas com uma interface muito mais limitada do que no modo padrão.

Foram publicadas algumas capturas de ecrã do modo de poupança de energia do Google Maps que destacam estas alterações. A aparência da aplicação limita-se à camada de mapa padrão sobre um fundo preto.

As ruas aparecem a cinzento e a rota de navegação a branco. A barra de navegação permanece visível na parte superior do ecrã, enquanto a parte inferior exibe o tempo total de viagem, a distância e a hora estimada de chegada.

Tudo isto, naturalmente, foi adaptado ao novo design, menor e com tons mais escuros. Os restantes componentes da interface do Google Maps para Android seriam removidos para prolongar a duração da bateria. Isto inclui os botões de denúncia, a bússola, a barra de pesquisa e os controlos de som. As instruções áudio, no entanto, permaneceriam inalteradas.

Uma mudança simples na interface muda tudo

Embora existam vários truques para poupar bateria ao utilizar o Google Maps para navegar, este novo modo minimalista e monocromático pode ser a solução definitiva para um problema bastante comum entre os utilizadores. Quem conduzir durante muitas horas e o carro não é compatível com o Android Auto, é provável que a aplicação já tenha causado o esgotamento da bateria.

A grande diferença deste modo de poupança de energia que o Google Maps prepara para Android é que não se limita a conduzir. Também funciona para deslocações em veículos de duas rodas (bicicletas, motas) e a pé. Aliás, neste último modo, a aplicação abandona a estética a preto e branco para mostrar o percurso com os tradicionais pontos azuis. Não se sabe se esta é a versão final ou se poderá sofrer alterações antes do lançamento.

Em breve todos podem usar esta novidade

Outro aspeto curioso da funcionalidade de poupança de bateria do Google Maps é que não é ativado por uma opção na interface. O código indica que, para o ativar, é necessário premir o botão de ligar/desligar do telefone enquanto a navegação está a ser executada. Ainda não se sabe se isto pode ser alterado nas definições da aplicação.

O que se observa é que o modo de poupança de energia apenas funciona no modo retrato. Por isso, quem costuma utilizar o Google Maps para navegar com o telemóvel em modo paisagem, não poderá usufruir desta opção. Veremos se isso se mantém quando a funcionalidade for disponibilizada a todos os utilizadores, embora ainda não haja previsão de quando isso acontecerá.