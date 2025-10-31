PplWare Mobile

Elétricos vão impor-se “mais cedo ou mais tarde”, mas proibir os térmicos é “precipitado”

· Motores/Energia 7 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. rui says:
    31 de Outubro de 2025 às 13:41

    Sempre disse, os eletricos vão dominar o mercado em 2035, não pela força da caneta, mas por serem superiores, não há qualquer necessidade de proibir seja o que for.

  2. Joao says:
    31 de Outubro de 2025 às 13:56

    O grande problema da Europa é estarmos a ser governados por ‘boys’ que nunca trabalharam, que vivem em bolhas e que acreditam num mundo cor-de-rosa. Qualquer produto que seja bom vai vencer; não precisa de proibições. Exemplos: laptops, telemóveis… Aqui nao será diferente

  3. Nrc says:
    31 de Outubro de 2025 às 14:19

    A rir muito com os fanáticos dos elétricos do costume 😀

  4. Factos says:
    31 de Outubro de 2025 às 14:35

    Tal e qual a imposição do movimento LGBTQI+.

  5. Rui says:
    31 de Outubro de 2025 às 14:36

    Há 2 enormes obstáculos que os eléctricos enfrentam, um é o preço, o outro é a imposição pelos governos fundamentalistas ambientais que tanto prejuízo provocam na Europa! (alguém fez as contas que carregar um carro eléctrico com energia de uma central nuclear ou central a carvão, fica muito mais barato que recorrendo a energias renováveis?)

    Podia falar da aldrabice da autonomia de um eléctrico, que é muito mais vincada que os consumos martelados dos carros a combustão!!!!! Ou da problemática dos carregamentos e da potência instalada nos carregadores rápidos!!!!!

    Se a tecnologia é tão superior, não percebo porque é subsidiada e ainda por cima não paga nenhum imposto (até quando? Ou acham que as Finanças vão isentar de IUC os eléctricos para sempre?) e a ajudar à festa é imposta a compra por lei (ao impedir a venda de carros a combustão a partir de 2035).

    Uma pergunta aos ambientalistas de bolso: Também vamos ter navios eléctricos, aviões eléctricos e camiões eléctricos até 2035? É que são estes os maiores poluidores!!!!!

  6. Realista says:
    31 de Outubro de 2025 às 14:38

    Se é para continuar com os motores a combustão então que seja apenas permitido em utilização EREV.

Renault 4 E-Tech elétrico