PSP: há uma infração rodoviária a aumentar. Saiba qual!

Hoje em dia são várias as infrações cometidas por quem circula nas estradas. No entanto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou recentemente para o aumento de uma infração rodoviária. Saiba a que se refere a PSP.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou um acréscimo das infrações relativas ao não uso do cinto de segurança, conforme divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

De acordo com os dados da ANSR, no ano 2023 verificou-se um crescimento nessas infrações face ao ano anterior. Este comportamento coloca em evidência que, apesar das campanhas e legislação em vigor, ainda persistem falhas de cumprimento de normas de segurança rodoviária, sobretudo nas verificações de rotina efetuadas pelas forças policiais.

A divulgação sublinha que a fiscalização rodoviária reforçada por parte da PSP permitiu detetar mais casos de condutores e passageiros que circulam sem cinto — uma infração sancionável por lei. Embora o artigo não especifique o número exato de multas aplicadas nem percentagens de variação, enfatiza que a tendência é de subida.

A falta de cinto de segurança é considerada uma infração grave, com uma coima que pode variar entre 120 € e 600 €. Pode ainda implicar a inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano. Em caso de acidente, o risco de morte ou ferimentos graves aumenta até 5 vezes quando o cinto não é usado. O não uso do cinto também pode afetar o pagamento do seguro, já que pode ser considerado negligência.