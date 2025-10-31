PplWare Mobile

PSP: há uma infração rodoviária a aumentar. Saiba qual!

· Motores/Energia 8 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Realista says:
    31 de Outubro de 2025 às 11:02

    Não sei como conseguem andar sem cinto… os meus carros berram por todo os lados se o carro se mover sem ter o cinto apertado.

  2. David Guerreiro says:
    31 de Outubro de 2025 às 11:16

    E com o telemóvel ao volante continua, mesmo pessoal com carros modernos com Bluetooth.

  3. TugAzeiteiro says:
    31 de Outubro de 2025 às 11:23

    Pensei que era algo que acontecia há 20 anos atrás… quando os velhos conduziam semo cinto, mas pelos vistos a moda voltou… Bem… quando forem projetados para fora do carro fica resolvido.

  4. Luis says:
    31 de Outubro de 2025 às 11:26

    Estamos a deixar de lado a cultura rodviária em Portugal.
    Por exemplo temos condutores que em caso de nevoeiro nem ligam as luzes.
    Acho que seria bom criar conteúdos digitais a lembrar como se anda na estrada (anúncios, programas, pequenas aulas de condução, etc).
    Porque só as aulas para tirar a carta não chegam e preciso lembrar regras básicas.

  5. antonio says:
    31 de Outubro de 2025 às 12:01

    e andar pela faixa da esquerda, não dar pisca, entrar no stop sem parar, e telemovel

  6. nuno a says:
    31 de Outubro de 2025 às 12:12

    é um comportamento tipico de uma determinada regiao do globo

