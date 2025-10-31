PSP: há uma infração rodoviária a aumentar. Saiba qual!
Hoje em dia são várias as infrações cometidas por quem circula nas estradas. No entanto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou recentemente para o aumento de uma infração rodoviária. Saiba a que se refere a PSP.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou um acréscimo das infrações relativas ao não uso do cinto de segurança, conforme divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).
De acordo com os dados da ANSR, no ano 2023 verificou-se um crescimento nessas infrações face ao ano anterior. Este comportamento coloca em evidência que, apesar das campanhas e legislação em vigor, ainda persistem falhas de cumprimento de normas de segurança rodoviária, sobretudo nas verificações de rotina efetuadas pelas forças policiais.
A divulgação sublinha que a fiscalização rodoviária reforçada por parte da PSP permitiu detetar mais casos de condutores e passageiros que circulam sem cinto — uma infração sancionável por lei. Embora o artigo não especifique o número exato de multas aplicadas nem percentagens de variação, enfatiza que a tendência é de subida.
A falta de cinto de segurança é considerada uma infração grave, com uma coima que pode variar entre 120 € e 600 €. Pode ainda implicar a inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano. Em caso de acidente, o risco de morte ou ferimentos graves aumenta até 5 vezes quando o cinto não é usado. O não uso do cinto também pode afetar o pagamento do seguro, já que pode ser considerado negligência.
Não sei como conseguem andar sem cinto… os meus carros berram por todo os lados se o carro se mover sem ter o cinto apertado.
Fácil: andam como eu, com um Golf de 1998.
idem e ainda bem!
E com o telemóvel ao volante continua, mesmo pessoal com carros modernos com Bluetooth.
Pensei que era algo que acontecia há 20 anos atrás… quando os velhos conduziam semo cinto, mas pelos vistos a moda voltou… Bem… quando forem projetados para fora do carro fica resolvido.
Estamos a deixar de lado a cultura rodviária em Portugal.
Por exemplo temos condutores que em caso de nevoeiro nem ligam as luzes.
Acho que seria bom criar conteúdos digitais a lembrar como se anda na estrada (anúncios, programas, pequenas aulas de condução, etc).
Porque só as aulas para tirar a carta não chegam e preciso lembrar regras básicas.
e andar pela faixa da esquerda, não dar pisca, entrar no stop sem parar, e telemovel
é um comportamento tipico de uma determinada regiao do globo