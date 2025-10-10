Como a Ford quer proteger os passageiros com um airbag traseiro

A segurança automóvel evoluiu, ao longo dos anos, com as empresas a desenvolverem tecnologias que procuram salvaguardar a integridade dos passageiros - até certo ponto, pelo menos -, especialmente em caso de acidentes. Em mais um passo, a Ford registou uma patente que prevê um airbag destinado aos passageiros da parte de trás do carro.

No sentido de melhorar a segurança dos passageiros dos seus modelos, a Ford registou uma patente de um novo airbag destinado especificamente aos passageiros da segunda fila de bancos.

De acordo com a Ford Authority, a marca apresentou a patente no dia 2 de julho de 2024, tendo esta sido publicada em 7 de outubro de 2025, com o número de série 12434658.

Embora os potenciais clientes priorizem características como a potência, consumo - ou autonomia, no caso dos carros elétricos -, e funcionalidades relacionadas com os equipamentos, como os sistemas de infoentretenimento e de assistência ao condutor (ADAS), há questões de segurança mais simples que podem valorizar um automóvel.

Ford quer mais airbags nos seus carros

A Ford desenhou um airbag traseiro, que consiste numa bolsa de ar em forma de barreira que se desdobra do teto para baixo, evitando que, em caso de colisão frontal, os ocupantes da segunda fila colidam com os bancos da frente ou através deles contra o para-brisas.

Além de proteger os passageiros traseiros, esta solução deverá reforçar a segurança dos dianteiros, também, uma vez que, por vezes, estes sofrem ferimentos graves como consequência do impacto dos seus acompanhantes na parte de trás do encosto dos seus respetivos bancos.

A par destes airbags traseiros, a Ford terá outras patentes do seu lado, com vários registos a ocorreram, nos últimos anos, segundo o mesmo órgão de comunicação. Recentemente, aliás, terá registado uma de um para-choques que se desdobra para baixo com o objetivo de proteger os peões.

Como é já comum, um pedido de patente não dará necessariamente origem a um novo produto ou serviço.

Segundo a própria Ford, num comunicado, "apresentar pedidos de patente é parte normal de qualquer negócio sólido, pois o processo protege novas ideias e ajuda-nos a construir um portfólio sólido de propriedade intelectual".

Ainda assim, embora "as ideias descritas num pedido de patente não [devam] ser consideradas uma indicação dos nossos planos comerciais ou de produto", a ideia é promissora e os passageiros ganharão se ela chegar a ser concretizada.

Mercedes Classe S de 2021 chegou com airbag para bancos traseiros

Recorde-se que, em 2021, informámos que o Mercedes Classe S do ano seguinte seria o primeiro automóvel com airbag dianteiros para bancos traseiros.

Na altura, vimos que o novo airbag dianteiro traseiro da Mercedes ia inserir-se no encosto do banco da frente e desdobrar-se antes de alguma colisão frontal.

Com um formato de "U", o equipamento foi desenhado para evitar impactos diretos na cabeça dos passageiros e ainda ressaltos para os lados.

De acordo com a marca alemã, tratava-se de "um conceito completamente diferente do dos airbags frontais", que podia ainda ser adaptado em locais onde há um menor de idade no assento.

Recorde: