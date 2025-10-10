Jogos da Champions League por menos de 20 euros mensais? Talvez em 2027…

Com ênfase no futebol masculino, o desporto move largas quantias, especialmente me matéria de direitos de imagem e transmissão. Em breve, assistir aos jogos da Champions League poderá custar menos de 20 euros por mês.

O desporto ao vivo é um dos conteúdos de maior sucesso da televisão e pelo qual as empresas disputam, oferecendo quantias estratosféricas para ganhar os direitos de imagem e transmissão dos jogos que vão acontecendo ao longo do ano.

Este interesse está de tal forma estimulado que as subscrições de canais desportivos aumentam a cada ano, a par, por isso, do aumento da utilização de serviços de IPTV ilegais. Afinal, estes permitem assistir aos jogos, por exemplo, de forma consideravelmente mais barata.

Pela potencialidade dos conteúdos de desporto em termos de telespectadores, as plataformas de streaming juntaram-se, mais recentemente, à corrida da transmissão.

A Netflix, nomeadamente, já transmite eventos ao vivo de WWE (luta livre), boxe, NFL, entre outros; e o Prime Video detém, para esta nova temporada, os direitos de vários jogos da NBA, conforme informámos.

Além disso, em 2024, o HBO Max transmitiu as provas de todas as modalidades dos Jogos Olímpicos.

Champions League na Netflix?

Em mais um passo no campo do desporto, a Netflix parece querer adquirir os direitos televisivos da Champions League da UEFA.

Conforme avançado pelo The Times, citado pelo espanhol elEconomista, esta estratégia procurará conquistar novos utilizadores, bem como fidelizar aqueles que continuam indecisos sobre manter, ou não, a sua subscrição.

Apesar de a Amazon Prime já transmitir jogos da Champions League em Itália, Reino Unido e Alemanha, a Netflix planeia conseguir os direitos para a transmissão dos jogos em todo o mundo.

Esta ambição da plataforma de streaming de vídeo para 2027 exigir-lhe-á, contudo, uma colossal quantia, uma vez que terá de superar outros interessados.

Entretanto, a potencial vitória poderá ser positiva para a carteira dos utilizadores. Afinal, os preços atuais da Netflix, em Portugal, são de 8,99 euros mensais para o plano Base, 12,99 euros mensais para o plano Standard, e 17,99 euros mensais para o plano Premium.