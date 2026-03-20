Banco de Portugal e RTP vão promover literacia financeira com novo programa

Com o objetivo de promover a literacia económica, financeira e estatística dos cidadãos portugueses, o Banco de Portugal e a RTP vão dar vida a um novo programa televisivo diário, de nome "O Segredo dos Números".

Uma iniciativa do Banco de Portugal em parceria com a RTP procura reforçar a literacia financeira, económica e estatística, em Portugal.

O projeto surge no âmbito da missão de serviço público de ambas as instituições, procurando ajudar os cidadãos a compreender "O Segredo dos Números" que influencia o seu dia a dia.

Conforme avançado, num comunicado oficial, o formato consiste em episódios diários e curtos, que vão abordar temas financeiros de forma simples e acessível.

Os conteúdos deverão explicar conceitos económicos, ajudar a interpretar dados e alertar para riscos como fraudes, recorrendo a uma linguagem clara e exemplos práticos.

A intenção é tornar assuntos muitas vezes complexos mais fáceis de entender para o público em geral.

Estreia marcada para segunda-feira na RTP

A estreia está marcada para o dia 23 de março de 2026, com emissão no programa "Portugal em Rede" da RTP1 e, também, ao longo do dia na RTP Notícias.

Esta presença em diferentes horários permitirá alcançar um público mais alargado, integrando o programa na rotina informativa dos espetadores.

Esta iniciativa insere-se numa estratégia mais ampla de promoção da literacia financeira, em Portugal, alinhada com o plano estratégico do Banco de Portugal para os próximos anos.

Ao fornecer ferramentas práticas e conhecimento útil, o programa pretende capacitar os cidadãos para tomarem decisões financeiras mais informadas e conscientes no seu quotidiano.

Para a Direção de Informação da RTP, o espaço reforçará a sua missão de serviço público, levando aos espetadores ferramentas que permitem enfrentar os desafios financeiros do quotidiano de uma forma mais informada e esclarecida.