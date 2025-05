Quantas polegadas deve ter a sua TV? Veja esta regra…

Está a pensar comprar uma TV? No mercado existem ofertas com as mais diversas tecnologias, com os mais diferentes preços e variados tamanhos. Mas quantas polegadas deve ter a TV que vai comprar? Conheça a regra geral.

Vamos considerar que tem uma sala e pretende comprar uma TV. Nessa sala tem um sofá, que será onde se vai sentar (por norma) para ver TV. Quantas polegadas deverá ter a TV que vai comprar?

Distância de visualização ideal (em metros)

Para TVs 4K Ultra HD Como a resolução é muito alta, pode sentar-se mais perto sem notar os pixels. Multiplique a distância ao ecrã (em metros) por 25 para obter o tamanho ideal em polegadas.

Para TVs Full HD (1080p) Recomenda-se multiplicar a distância por 20



Tabela para 4K Ultra HD

1,2 metros para TV de 32" a 43"

para TV de 32" a 43" 1,5 metros para TV de 43" a 50"

para TV de 43" a 50" 2,0 metros para TV de 50" a 65"

para TV de 50" a 65" 2,5 metros para TV de 55" a 75"

para TV de 55" a 75" 3,0 metros para TV de 65" a 85"

Além destes cálculos pode também usar o simulador da RTINGS.

Outros fatores a considerar

Espaço disponível : Certifique-se de que o móvel ou parede onde vai colocar a TV tem espaço suficiente.

: Certifique-se de que o móvel ou parede onde vai colocar a TV tem espaço suficiente. Ângulo de visão : A TV deve ficar aproximadamente ao nível dos olhos quando está sentado.

: A TV deve ficar aproximadamente ao nível dos olhos quando está sentado. Uso principal: Se for para ver filmes, jogar ou ver desporto, talvez queira um modelo maior.

Se for para ver filmes, jogar ou ver desporto, talvez queira um modelo maior. Resolução e qualidade da imagem: Não vale a pena ter uma TV muito grande se o conteúdo que vê é de baixa qualidade (como canais SD).

O mercado de TVs em 2025 é marcado por avanços em qualidade de imagem (Mini LED, OLED, MicroLED), inteligência artificial para personalização e processamento, resoluções elevadas (4K/8K), e sistemas operativos cada vez mais completos e integrados. Num próximo artigo iremos analisar as principais tecnologias de painel para 2025.