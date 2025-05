Microsoft Teams vai deixar bloquear as capturas de ecrã durante as reuniões

A Microsoft tem planos para reforçar a privacidade das reuniões realizadas no Teams. Em breve, as capturas de ecrã não autorizadas poderão ser bloqueadas automaticamente durante uma videochamada. Esta opção vai garantir uma segurança maior para os utilizadores.

Em breve, já não será possível fazer uma captura de ecrã discretamente durante uma reunião do Microsoft Teams. A Microsoft está de facto prestes a reforçar a proteção das reuniões realizadas na sua aplicação colaborativa. O objetivo é aumentar a confidencialidade dos dados trocados durante uma videochamada.

As equipas de desenvolvimento do Teams da Microsoft trabalham numa nova funcionalidade que visa melhorar a segurança das reuniões. Concretamente, a Microsoft quer permitir que o organizador de uma reunião escolha se permite ou não capturas de ecrã durante uma videochamada. É isso que indica o roteiro de novas funcionalidades futuras nas aplicações do Microsoft 365.

A funcionalidade, atualmente em desenvolvimento, será implementada em todas as versões para Windows e macOS da aplicação Microsoft Teams, bem como nas aplicações móveis para Android e iOS. A Microsoft esclareceu que os utilizadores que se juntem a uma reunião de uma plataforma não suportada serão automaticamente colocados em modo de áudio assim que a funcionalidade que impede capturas de ecrã é ativada.

A implementação desta nova medida de segurança está prevista começar este verão (no hemisfério norte), com a Microsoft a indicar que terá início algures em julho. A Microsoft não especificou se esta nova opção será ativada por defeito ao criar uma nova reunião do Teams.

Embora a inclusão desta funcionalidade para preservar a confidencialidade das trocas nas videochamadas do Microsoft Teams seja uma boa notícia, ainda é bastante fácil de contornar. Porque a Microsoft não poderá impedir que os utilizadores usem um smartphone para tirar uma fotografia do ecrã do computador ou do smartphone utilizado na reunião.

Durante vários meses, os editores de aplicações de mensagens fizeram da confidencialidade a sua prioridade. Há algumas semanas, o WhatsApp adotou uma iniciativa semelhante ao lançar a sua funcionalidade Privacidade Avançada. Com esta nova funcionalidade, a aplicação de mensagens propriedade da Meta pretende “impedir que outras pessoas extraiam conteúdo altamente confidencial de fora do WhatsApp”.