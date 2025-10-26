Microsoft traz novos wallpapers exclusivos para o Windows 11! É hora de os ter no seu PC

A Microsoft tem uma surpresa muito interessante para os utilizadores do Windows 11. Celebra o 11.º aniversário do Programa Windows Insider com wallpapers comemorativos e a reafirmar o seu compromisso com a inovação no Windows 11 e na IA. Assim, é hora de dar uma nova cara ao seu PC e aproveitar esta oferta.

Microsoft: 11 anos do Programa Windows Insider

A Microsoft celebra o 11º aniversário do Programa Windows Insider, uma iniciativa lançada em outubro de 2014 que marcou um novo marco na história do Windows. Permite que milhões de utilizadores testassem versões iniciais do sistema operativo e fornecessem feedback diretamente à empresa.

Onze anos depois, o Windows 10 deixou oficialmente de receber atualizações, exceto as de segurança alargadas, mas o Programa Windows Insider continua ativo como sempre. Para celebrar o aniversário, a Microsoft lançou novos wallpapers oficiais, criados especialmente para a ocasião.

A equipa de design da Microsoft preparou duas variantes destes wallpapers. Existe uma versão clara e outra escura, disponíveis nos formatos widescreen e quadrado para todo o tipo de dispositivos, desde computadores a tablets e smartphones. O design incorpora texturas suaves e elementos que se assemelham a tecidos, oferecendo uma interpretação moderna e elegante do espírito do Windows Insider.

Novos wallpapers exclusivos para o Windows 11

Quando partilhou esta novidade, e recordou os 11 anos do programa Windows Insiders a Microsoft deixou ainda uma mensagem mais direta e dirigida a todos. Recordou que nos últimos 11 anos, milhões de Windows Insiders testaram as experiências de desenvolvimento, partilharam feedback inestimável e inspiraram a evolução deste sistema operativo.

Os novos wallpapers do 11º aniversário já estão disponíveis para download gratuito no site oficial do Programa Windows Insider. Ainda que sejam focados para todos os que estão neste programa e participam ativamente, estão também disponíveis para todos os utilizadores interessados​​.

Com esta celebração, a Microsoft reafirma o seu compromisso com a inovação, concentrando agora a sua atenção no Windows 11 e na inteligência artificial. E, como se pode ver, não o podia ter feito de uma forma mais interessante.