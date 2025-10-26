Bateria de lítio-metal para veículos elétricos atinge marco de 9 mil horas de estabilidade

Cientistas da Universidade de Nankai, na China, alcançaram um marco importante no desenvolvimento de baterias de lítio-metal (LMBs) para veículos elétricos (EVs).

Investigadores criaram um eletrólito em gel (deep eutectic gel electrolyte - DEGE)

De acordo com as informações, os investigadores criaram um eletrólito em gel (deep eutectic gel electrolyte - DEGE) que permite que as células de teste de LMBs funcionem de forma estável por mais de 9 mil horas. Este avanço representa um progresso significativo em relação às tecnologias anteriores, que normalmente tinham ciclos de vida mais curtos. Algumas configurações de células mantiveram até 90% da capacidade inicial após este período de operação.

O DEGE é um tipo de eletrólito em gel que combina elevada condutividade iónica com estabilidade térmica e química melhorada. A sua estrutura única ajuda a reduzir a formação de dendritos de lítio, um dos principais desafios nas baterias de lítio-metal. Além disso, contribui para a segurança e durabilidade das células, tornando-as mais adequadas para aplicações em veículos elétricos de longo alcance.

Este desenvolvimento pode acelerar a adoção de baterias de lítio-metal em veículos elétricos, oferecendo maior autonomia e segurança, e facilitando a transição para tecnologias de baterias mais avançadas.