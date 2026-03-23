Como um engenhoso transformou a bateria do seu BYD em energia doméstica contra apagões

Cansado dos frequentes apagões na sua casa, um engenhoso decidiu desenvolver uma solução própria para garantir autonomia energética. Para isso, recorreu a baterias de carros elétricos da BYD, incluindo uma que seria descartada após um acidente.

Conforme contado pelo brasileiro TecMundo, um morador do Piauí, no Brasil, Tibúrcio Frota, decidiu reaproveitar a bateria de um carro elétrico da BYD que seria descartada após um acidente, transformando esse componente numa solução de armazenamento de energia solar para a sua própria casa.

Apesar de Tibúrcio Frota já possuir painéis solares em casa, não conseguia um fornecimento estável e contínuo apenas por via dessa fonte.

Assim, inspirado pelo conceito Vehicle-to-Home (V2H), que permite usar a bateria de um carro elétrico para alimentar uma casa, decidiu criar um sistema totalmente adaptado e independente da rede elétrica convencional.

A bateria foi adaptada para funcionar como um sistema estacionário off-grid, capaz de operar de forma independente da rede elétrica convencional.

Módulo eletrónico está em processo de patente

Mesmo após utilização automóvel, a bateria reaproveitada apresentava cerca de 99% de capacidade, um valor descrito como "surpreendentemente elevado" pelo mesmo órgão brasileiro.

Assim, como o consumo de uma habitação é muito inferior ao de um veículo, estima-se que esta possa continuar a funcionar durante até duas décadas.

Entretanto, Frota passou a utilizar baterias recicladas de veículos elétricos envolvidos em acidentes, dando-lhes uma segunda vida.

Na prática, o sistema que instalou permite uma autonomia energética significativa: a sua casa pode permanecer abastecida durante até 14 horas consecutivas sem sol, utilizando apenas cerca de 30% da capacidade da bateria.

Desta forma, o engenhoso consegue alimentar eletrodomésticos essenciais, iluminação, ar condicionado e até carregar o seu próprio carro elétrico.

Indo além da simples ligação da bateria, Frota terá desenvolvido um módulo eletrónico próprio, que funciona como um "tradutor energético".

Este módulo, que se encontra em processo de patente, permite a comunicação entre a bateria, que opera em corrente contínua, e a instalação doméstica, que utiliza corrente alternada.

Além disso, integrou um inversor solar híbrido que gere os fluxos de energia entre os painéis solares, a bateria e a casa, permitindo armazenar energia durante o dia para utilização posterior.

"Uma solução final para este tipo de bateria"

Este tipo de solução enquadra-se numa tendência crescente de reutilização de baterias de veículos elétricos em sistemas estacionários.

Mesmo com 70% a 80% da capacidade original, estas baterias continuam adequadas para aplicações como habitações, edifícios industriais ou redes elétricas, reduzindo o desperdício tecnológico e prolongando a vida útil dos componentes e das matérias-primas que lhes dão forma.

A ideia de Frota ganhou grande destaque, com a tecnologia a ser explorada por uma empresa de São Paulo, que vai fabricá-la "para o Brasil todo", segundo o engenhoso, num vídeo.

Este caso demonstra não só o potencial da reutilização de baterias, mas levanta questões sobre custos, regulamentação e viabilidade de implementação em larga escala. Ainda que dependa de políticas adequadas e maior disseminação tecnológica, o projeto aponta para um futuro em que componentes de carros elétricos em fim de vida ganham um novo papel na autonomia energética das habitações.

Explicação do sistema pela voz de Tibúrcio Frota