Novidades no Prime Video para outubro de 2025

Outubro já é sinónimo de sofá, mantas e maratonas de filmes ou séries. Por isso, este mês, o Prime Video reforça o seu catálogo com títulos que pedem baldes de pipocas bem atestados.

Como é habitual, além das estreias gratuitas, a Amazon disponibiliza títulos que podem ser comprados ou alugados. Neste mês de outubro, são eles: Jurassic World: Recomeço; Freakier Friday; Os Mauzões 2.

Disponível desde 30 de setembro, a série O Arquiteto protagoniza Tomé Serpa, um carismático arquiteto em ascensão, cuja vida perfeita esconde um lado obscuro e perturbador. Prepare-se para uma narrativa densa, carregada de mistério, crítica social e drama psicológico.

Entretanto, nesta temporada 2025-26, os membros Prime Video, em Portugal, terão acesso exclusivo a 67 jogos da época regular para a temporada da NBA e, também, NBA Berlin e London Games. O primeiro jogo está marcado para o dia 25 de outubro.

Dia 1 - Play Dirty (filme)

Um ladrão experiente reúne a sua equipa para o maior assalto da sua vida. Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield) e Zen (Rosa Salazar) enfrentam a máfia de Nova Iorque numa missão arriscada.

Dia 3 - Zoomers (série)

Após uma tragédia pessoal, Javi, de 18 anos, enfrenta os desafios da universidade, entre amizades, momentos embaraçosos e amor, enquanto vive num animado dormitório.

Dia 8 - Maintenance Required (filme)

Dona de uma oficina só para mulheres, Charlie acaba por confiar em Beau, o seu confidente online sem imaginar que ele é o seu maior rival.

Entre competição e descoberta, nasce uma inesperada ligação.

Dia 10 - Bailarina (filme)

Uma assassina treinada pela organização Ruska Roma parte em busca de vingança após a morte do pai.

Dia 16 - Culpa Nossa (filme)

O casamento de Jenna e Lion junta novamente Noah e Nick, separados mas ainda ligados por sentimentos fortes.

Entre ressentimentos e novas fases de vida, terão de decidir se o amor que os une consegue vencer o passado.

Dia 17 - Anjos do Deserto (filme)

Um grupo de mulheres soldados, disfarçadas de médicas, arrisca tudo para resgatar adolescentes presas entre o ISIS e os talibãs.

Dia 20 - Terra Forte (série)

Dada como morta no Brasil, Flor reaparece vinte anos depois nos Açores com uma grande revelação: alguém tentou assassiná-la em alto-mar.

O reencontro com Sammy, o amor da juventude agora casado com a sua antiga melhor amiga Maria de Fátima, obriga-a a enfrentar segredos sombrios e traições familiares.

Entre amores proibidos, ambição desmedida e fantasmas do passado, Flor terá de escolher entre o amor, a justiça e a verdade.

Dia 22 - Lazarus (série)

Depois de sofrer uma perda pessoal, Lazarus começa a ter experiências perturbadoras que não podem ser explicadas.

Dia 24 - Terrifier 3 (filme)

Na véspera de Natal, Art está de volta para semear o caos entre os habitantes inocentes do Condado de Miles.

Dia 24 - A Colecionadora (filme)

Dona de uma loja de antiguidades numa pequena cidade, Fátima vende peças que acabam por se virar contra os novos donos de forma aterradora.

Dia 29 - Hedda (filme)

Uma releitura emocional e grandiosa da célebre peça de 1891 de Henrik Ibsen, oferecendo uma perspetiva nova e envolvente.

Dia 29 - Hazbin Hotel: 2.ª Temporada (série)

A filha de Lúcifer abre um hotel de reabilitação para demónios desajustados, oferecendo-lhes uma oportunidade de redenção como alternativa não-violenta à superpopulação do inferno.

Dia 31 - Dime Tu Nombre (série)

Trabalhadores marroquinos instalam-se numa aldeia abandonada, mas Fuensanta esconde segredos que despertam medos ancestrais, independentemente da fé de cada um. Uma história passada em Espanha em 1997.

Dia 31 - Lua Vermelha: Nova Geração (série)

Dezasseis anos depois, Afonso e Isabel vivem em Sintra com a filha Sofia, que se torna o alvo de uma nova ameaça sobrenatural. Com dons especiais e envolvida numa guerra ancestral, Sofia terá de enfrentar segredos sombrios que podem pôr em risco a humanidade.

Dia 31 - Tremembé (série)

Intrigas, romances e histórias inesperadas na prisão que acolhe alguns dos criminosos mais conhecidos do Brasil.