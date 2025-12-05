Prime Video: encontrar um momento de um filme nunca foi tão fácil – basta descrevê-lo!

A Amazon lançou um novo recurso curioso, especialmente para os verdadeiros fãs de filmes. Com ele, basta dizer à Alexa+ sobre a cena que quer ver, e a Fire TV irá saltar diretamente para esse momento do conteúdo no Prime Video.

Se o novo recurso lhe parece inútil, a Amazon explica como pode transformar a experiência de visualização dos utilizadores, facilitando a sua vida.

Imagine que está com amigos a tentar mostrar-lhes o seu momento favorito de um filme. Por forma a não passar vários minutos a avançar e recuar na linha do tempo, há uma nova solução: após descrever a cena à Alexa+, a Fire TV levá-lo-á diretamente para esse momento no filme, disponível no Prime Video.

Segundo a empresa, num comunicado sobre a novidade, o objetivo da Fire TV é permitir que o utilizador veja o que deseja rapidamente. Por isso, o novo recurso alimentado por Inteligência Artificial (IA) permite que descreva uma cena de um filme, "como faria a um amigo", para a Alexa+ avançar diretamente para esse momento específico, sem necessidade de procurar.

Melhorias no Prime Video da Amazon alimentadas por IA

Citando a Amazon, "este recurso junta-se ao crescente conjunto de capacidades de IA da Fire TV, melhorando as recomendações personalizadas com base nas preferências de visualização e assinaturas dos clientes, ao mesmo tempo que os ajuda a descobrir o conteúdo que querem ver ainda mais rapidamente".

Os utilizadores podem descrever a cena à Alexa+ no Prime Video destacando detalhes como o nome do ator ou personagem, ou uma citação memorável.

Ele funcionará, segundo a Amazon, com milhares de títulos de filmes disponíveis no Prime Video, incluindo dezenas de milhares de cenas já indexadas.

Futuramente, a empresa planeia adicionar mais filmes, mais cenas e expandir o recurso às séries. Para que funcione, o filme precisará de estar incluído na assinatura Prime ou o utilizador precisará de tê-lo comprado ou alugado no Prime Video.