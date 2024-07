Uma das maiores competições desportivas mundiais arrancou na passada sexta-feira, com milhões de atletas a competir em 324 provas. Com muitos portugueses na corrida ao ouro, saiba onde ver os Jogos Olímpicos 2024 em direto.

A acontecerem um pouco por toda a capital francesa, as provas dos Jogos Olímpicos podem ser acompanhadas pelos espetadores mais curiosos a partir de casa. Se antes apenas a RTP transmitia as competições, hoje em dia há mais opções disponíveis, em Portugal.

Entre canais de transmissão gratuitos e pagos, deixamos-lhe três alternativas onde ver os Jogos Olímpicos 2024 em direto:

#1 Eurosport

Este ano, os principais direitos de transmissão pertencem à marca Discovery. Em Portugal, esta corresponde aos canais desportivos Eurosport, que são abertos ao público. Apesar de contar habitualmente com dois canais, a Eurosport alargou-se para os Jogos Olímpicos, com novos canais dedicados a diferentes modalidades. Segundo enumerado pela Visão:

Eurosport 3 – Raquetes e golfe

Eurosport 4 – Competições artísticas

Eurosport 5 – Futebol

Eurosport 6 – Basquetebol

Eurosport 7 – Desportos de luta

Eurosport 8 – Andebol

Eurosport 9 – Voleibol

#2 - RTP

Além da cerimónia de abertura, que aconteceu na passada sexta-feira, e de encerramento, no dia 11 de agosto, transmitidas pela RTP1, a RTP2 dedica uma emissão diária aos Jogos Olímpicos, destacando os atletas portugueses.

É possível assistir às competições em direto, online, por via da plataforma RTP Play.

#3 - Max da HBO

Além dos canais televisivos e da RTP Play, os interessados podem acompanhar os Jogos Olímpicos por via de outra plataforma de streaming: Max da HBO. Esta alternativa paga está a transmitir as provas de todas as modalidades.

Para não perder qualquer novidade, pode ainda instalar a aplicação dedicada à prestação dos atletas portugueses: