Nothing lança o poderoso e super Phone (2a) Plus

Tal como se suspeitava e o Pplware noticiou, a Nothing estava a preparar o lançamento de um smartphone ainda mais poderoso designado de Phone (2a) Plus. Hoje ficou a conhecer-se oficialmente todas as especificações deste super Phone (2a) Plus.

Nothing Phone (2a) Plus chega com mais desempenho e Android 14

Comparativamente a outros modelos lançados pela marca de Carl Pei, o Phone (2a) Plus chega com ainda maior desempenho e oferece uma experiência elevada para utilizadores avançados. Mas há mais especificações interessantes.

SoC MediaTek Dimensity 7350 PRO 5G

Este smartphone estará equipado com um SoC MediaTek Dimensity 7350 PRO 5G, que vem acompanhado com até 12 GB de RAM. O CPU tem tecnologia de ponta TSMC 4 nm Gen 2, com 8 núcleos podendo chegar aos 3,0 GHz.

Vem ainda com uma GPU ARM Mali-G610 MC4 a 1,3 GHz, que aumenta a performance em 30%, comparativamente ao Phone (2a).

Sistema de Câmaras

Desde o lançamento do Phone (2a) em março, que a equipa do Nothing lançou sete atualizações de software com diversas melhorias na câmara. Essas atualizações aprimoraram a experiência do sistema de câmaras, melhorando a precisão das cores, a saturação e a consistência otimizada das cores.

O Nothing Phone (2a) Plus vem com um sistema triplo de câmaras de 50 MP. A câmara selfie do Phone (2a) Plus tem suporte para vídeos 4K a 30 FPS. A câmara selfie foi atualizada para um sensor de 50 MP.

Para garantir que o Phone (2a) Plus tenha imagens perfeitas, a Nothing combina hardware topo de gama com software de última geração.

A tecnologia TrueLens Engine com AI Vivid Mode consiste em algoritmos avançados para produzir fotos realistas, repletas de cores e detalhes. O recurso Ultra XDR, desenvolvido em parceria com o Google, melhora a iluminação em condições desafiadoras, ajustando o brilho dos pixels em até 5 vezes, garantindo imagens realistas sempre que pressiona o botão.

Nothing OS / AI

Numa era da AI, também o sistema operativo da Nothing inclui tal tecnologia. Com o Nothing OS 2.6, a Nothing expandiu a biblioteca com widgets ainda mais funcionais no ecrã inicial e de bloqueio.

Destaque para a integração com o ChatGPT e para o News Reporter Widget. Um resumo diário que aproveita a tecnologia de IA para agregar notícias diárias num formato simples e intuitivo e lido em voz alta pelo CFO da Nothing, Tim Holbrow.

O Phone (2a) Plus vem com Android 14 e a garantia de três anos de atualizações de software e quatro anos de atualizações de segurança.

Bateria e carregamento

Para quem não tem tempo para esperar, o Phone (2a) Plus possui carregamento rápido de 50 W, o que significa que pode ser carregado com a energia de um dia em menos de 20 minutos, quase 10% mais rápido que o Phone (2a).

O Phone (2a) Plus vem equipado com uma bateria de elevada capacidade... 5.000 mAh. Com esta bateria, é possível garantir autonomia até dois dias.

Ecrã

O Phone (2a) Plus possui um ecrã AMOLED FHD+ flexível de 6,7” que garante a reprodução precisa de milhões de cores. Com um brilho máximo de 1300 nits, garante uma visibilidade soberba, mesmo quando o sol está "forte".

Design, cores e preço

O Phone (2a) Plus vem em duas novas cores: cinza metálico e um preto "atualizado". O acabamento metálico apresenta uma nova expressão premium da marca Nothing.

Relativamente ao preço, segundo a empresa o Phone (2a) Plus custará £399 GBP, cerca de 475 euros.