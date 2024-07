Alemanha acolhe a primeira fábrica de chips na Europa da TSMC

Na sua primeira expansão para a Europa, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) iniciará a construção de uma fábrica de chips em Dresden, na Alemanha, em agosto.

Os semicondutores são essenciais às tecnologias modernas, equipando os dispositivos sem os quais a maioria das pessoas já não sabe viver. Assim sendo, as empresas que se dedicam ao seu desenvolvimento e à sua produção têm crescido desmesuradamente, como a Nvidia, que surpreende a cada dia o mercado das ações, pela sua relevância no novo mundo da Inteligência Artificial.

À semelhança desta, também a TSMC tem crescido e cimentado a sua posição. O próximo passo passará pela Europa, com uma nova fábrica de chips a erguer-se na Alemanha, em Dresden.

TSMC terá fábrica na Europa

A European Semiconductor Manufacturing Corp. (ESMC) deverá entrar em funcionamento em 2027 e estima-se que criará 2000 postos de trabalho, numa fase inicial, segundo o jornal japonês Nikkei Asia.

Conforme partilhado pela imprensa, C.C. Wei, presidente e diretor-executivo da TSMC, será o anfitrião da cerimónia de inauguração da fábrica, no dia 20 de agosto, com a presença de representantes da empresa, fornecedores, clientes e entidades governamentais.

Os parceiros da joint venture que dá forma à ESMC incluem as principais empresas do setor dos semicondutores da Europa, como as alemãs Bosch e Infineon, e a neerlandesa NXP.

Prevê-se que o projeto custe mais de 10 mil milhões de euros, com os subsídios da União Europeia e do Governo alemão a representarem cerca de metade do investimento da fábrica.

Segundo a informação avançada, numa cooperação com a Dresden University of Technology, que enviou 30 estudantes para o centro de formação da TSMC, em Taichung, os estudantes de doutoramento poderão vir a realizar investigação com o equipamento da ESMC.

A fábrica da ESMC na Alemanha será uma forma de produzir chips localmente, à medida que mais países procuram tornar-se independentes e proteger-se contra a escalada das tensões comerciais, com a China principalmente.

Embora a ESMC esteja a evoluir como previsto, outras fábricas na Alemanha sofreram atrasos na construção devido ao enfraquecimento da procura. A Intel e a Wolfspeed, por exemplo, estão a sofrer atrasos ou adiamentos.

Além da fábrica na Europa, a TSMC está a construir uma estrutura no Arizona, nos Estados Unidos, que deverá entrar em funcionamento em 2025, e outra em Kumamoto, no Japão.

