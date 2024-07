Novidades do Nothing Phone (2a) Plus? As especificações foram todas reveladas

A Nothing têm-se mostrado como uma das marcas de smartphones mais ativas do mercado. Falamos tanto de lançamento de novos modelos, como também na revelação de estáticas diferentes e apelativas. A marca de Carl Pei terá em breve uma novidade, o Nothing Phone (2a) Plus. Este foi agora revelado de forma não oficial e todas as suas especificações foram reveladas.

Novidades do Nothing Phone (2a) Plus?

A primeira boa notícia é que este novo smartphone será revelado dentro de poucos dias. Será na próxima semana que o Nothing lançará o Phone (2a) Plus será mostrado ao mundo, com a marca a apontar para o dia 31 de julho a sua revelação.

Quando ao que os utilizadores mais esperam, sabe-se que este smartphone estará equipado com um SoC MediaTek Dimensity 7350 acompanhado com até 12 GB de RAM. Isso foi revelado pela própria empresa, mas as mais recentes informações revelaram muito mais. Mostram o que esta versão "Plus" terá de superior ao Nothing Phone (2a) original.

Do que se sabe, é possível afirmar que não se confirma parte do que se esperava. A sua designação “Plus”, que se entendi estar associada ao tamanho físico, acaba por não o ser. Existem rumores de que o Phone (2a) Plus apresenta exatamente o mesmo ecrã do Phone (2a). Será disponibilizado nas cores cinzento e preto e terá um acabamento ligeiramente diferente do (2a).

As especificações foram todas reveladas

A câmara selfie é atualizada para um sensor de 50 MP e a capacidade de carregamento vai até aos 50W. Estas caraterísticas e o novo chipset são todas as diferenças e todos os pontos mais positivos do próximo Nothing Phone (2a) Plus em comparação com a versão "não Plus" que já está no mercado.

Fica assim a dúvida se estas alterações são ou não suficientes para justificar o lançamento de um novo smartphone. O Nothing Phone (2a) Plus virá, alegadamente, em duas versões de RAM, com 8 GB e 12 GB, ambas acompanhadas com 256 GB de armazenamento.

A Nothing segue assim a sua linha de lançamentos. É certo que se esperava um pouco mais deste novo smartphone, para fazerem jus ao nome Plus. A verdade é que parece ser apenas uma atualização de alguns componentes e o limar de algumas arestas que, eventualmente, foram criticadas aquando do lançamento do modelo anterior.