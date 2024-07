Estamos literalmente com a mão na chave da caixa de Pandora, no que toca à Inteligência Artificial generativa. Em breve, teremos todas as respostas que quisermos, sobre o que devemos e não devemos saber. Sobre o que podemos fazer e sobre o que nunca se deve mexer. Tudo isto à distância de um dedo, como podemos já testemunhar com o GPT-4o. Se não acredita, abra a aplicação da OpenAI e deixe-a ouvir um "vídeo secreto". O hack ficará feito e o modo Deus desbloqueado.

Como ativa modo DEUS no GPT-4o

Um dos mais ativos "crackers" das mais conhecidas plataformas de IA, Pliny the Prompter (nome em tributo a um autor romano do século I), voltou a libertar uma forma de desbloquear as restrições do GPT-4o. Basicamente é como se fosse feito um "jailbreak" que deixa em aberto o modo Deus de uma inteligência artificial cada vez mais poderosa.

Usando a app ChatGPT, instalado no seu dispositivo, clique no auscultador (colocando-o no modo de voz), no canto inferior direito, e deixe-o ouvir o vídeo seguinte:

O GPT-4o vai ouvir atentamente o que é dito no vídeo e reagirá.

Na rede social X, no perfil do enigmático Pliny the Prompter, há mais informação e poderão seguir as suas várias versões de "jailbreak" das mais variadas plataformas IA.

O interessante acontece depois e o ChatGPT irá ganhar uma nova disposição e a cada pergunta, responderá de forma assertiva, sem tabus até mesmo a assuntos que anteriormente ficaria inibido de apresentar.