Boas notícias do Spotify para os utilizadores gratuitos! Letras das músicas voltam para todos

A oferta do Spotify é variada e inclui muito para os utilizadores da versão gratuita. Aqui há, naturalmente, limitações, mas uma boa notícia parece ter chegado agora. Depois de terem tirado o acesso a que não paga, as letras das músicas voltam para todos e sem qualquer custo adicional.

Boas notícias do Spotify para utilizadores gratuitos

Os utilizadores do Spotify que não pagam a subscrição podem voltar a ver as letras de qualquer música que ouvem neste serviço de streaming. Em maio, a empresa iniciou uma implementação mais ampla de um teste iniciado no outono passado, exigindo uma subscrição para ver as letras de qualquer música.

Os utilizadores gratuitos ainda podiam acompanhar as letras, mas apenas três músicas por mês. Agora, o Spotify está a remover a restrição para os utilizadores gratuitos poderem ver todas as letras de que necessitam, sem limite de visualização.

O Spotify comentou esta situação e revelou que estão sempre a testar e a mudar. Isto significa que a disponibilidade das funcionalidades pode variar entre níveis e entre mercados e dispositivos. Nas próximas semanas, irá ser expandida a disponibilidade das letras para os utilizadores do Spotify Free para que mais pessoas possam desfrutar da visualização de mais letras, globalmente.

As letras das músicas voltam para todos

Como seria de esperar, o movimento inicial para limitar o acesso às letras das músicas aos utilizadores gratuitos gerou reações negativas no início deste ano. O Spotify terá entendido que esta seria uma forma de levar as pessoas aos seus níveis de subscrição mais elevados e naturalmente mais caros.

O CEO Daniel Ek explicou, durante a mais recente apresentação de resultados da empresa, que havia planos em curso para melhorar o que é oferecido aos utilizadores gratuitos. Aparentemente este é o primeiro passo nesse sentido e a lista de atualizações incluiu o regresso do acesso total às letras das músicas.

O Spotify está a dar prioridade às melhorias aos utilizadores das versões gratuitas com base no desempenho existente em determinados mercados, segundo revelou Daniel Ek. Espera-se ainda que outras melhorias adicionais sejam integradas na oferta gratuita nos próximos meses.