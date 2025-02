“Substituir o pessoal humano por máquinas”: Musk quer reestruturar o Governo dos EUA?

Trocar os seres humanos por máquinas é já abordagem de muitas empresas, que optam por elementos robotizados ou alimentados por Inteligência Artificial (IA) para desempenhar tarefas específicas. Agora, Elon Musk pretende fazer esta substituição no Governo dos Estados Unidos da América (EUA), reduzindo as funções desempenhadas pelos funcionários humanos.

Sendo um dos nomes mais preponderantes da indústria tecnológica, especialmente em matéria automóvel e de robótica, não é de estranhar que Elon Musk tente aplicar as suas fórmulas de sucesso à atual administração dos EUA, que integra por via do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

Num artigo, o The Washington Post citou um funcionário governamental que alega que o "objetivo final do DOGE é substituir o pessoal humano por máquinas, fazendo isso para qualquer coisa que possa ser automatizada, e os burocratas tecnológicos substituirão os burocratas do governo".

A mesma publicação indica que funcionários liderados por Elon Musk têm alegadamente treinado IA com vastos arquivos e bases de dados governamentais, identificando programas federais que desejam descontinuar e determinando quais as tarefas que a IA ou os robôs podem substituir ou desempenhar.

Uma fonte revelou que esses esforços estão particularmente ativos na Administração de Serviços Gerais (GSA).

Segundo as declarações de mais de 20 funcionários federais, entrevistados pelo The Washington Post, o DOGE está a infiltrar-se em vários departamentos de forma semelhante, contornando o pessoal de IT (Information technology) da linha da frente, que levanta questões de privacidade, para obter a "aprovação" por parte de executivos seniores à informação dos departamentos.

Por exemplo, no Office of Personnel Management (OPM), funcionários do DOGE obtiveram autorização para alterar ou descarregar informações pessoais sensíveis de funcionários federais e candidatos.

Segundo o The Washington Post, as preocupações com a segurança motivaram, depois disso, um bloqueio do acesso dos funcionários do DOGE.

De acordo com a publicação, David Super Mi, professor da Universidade de Georgetown, mostrou-se preocupado com a possibilidade de esta reestruturação sem precedentes motivar o regresso do governo federal ao final do século XIX, antes das "reformas anti-corrupção" nos EUA.

Funcionários do Governo dos EUA insatisfeitos

Entretanto, a resistência dos funcionários federais contra as medidas do DOGE está a aumentar, diariamente.

Mais de 100 funcionários do Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) conduziram um protesto em frente à sede do CFPB, condenando o DOGE, de Elon Musk, por aceder indevidamente ao sistema do órgão governamental e pôr em risco informações sensíveis.

Além disso, estão em curso protestos contra a pressão da administração de Trump sobre os funcionários federais para que se reformem voluntariamente sob o pretexto de reduções orçamentais.

O The Washington Post acusou que Donald Trump e Elon Musk estão a utilizar a demissão de funcionários como um método para reduzir as despesas do governo ou eliminar agências sem procurar a aprovação do Congresso.