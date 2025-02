OpenAI volta a atacar a Google e muda a pesquisa para ser ainda mais simples

O mercado dos motores de pesquisa está ao rubro com a chegada da IA. se primeiro foi o Bing a usar esta capacidade. A OpenAI resolveu apostar e fazer frente à Google, com a sua proposta. Esta, que estava limitada, surge agora acessível a todos, sem a necessidade de uma conta. A Google tem assim um concorrente direto e com muito potencial.

OpenAI volta a atacar a Google

A OpenAI revelou que os utilizadores do ChatGPT já não precisam de fazer login para usar o motor de pesquisa. Isso coloca a empresa numa posição diretamente contra as propostas como a Google e o Bing. A funcionalidade de motor de pesquisa, lançada para os subscritores pagos do ChatGPT em outubro passado antes de ser alargada a todos os utilizadores em dezembro, está agora disponível para todos sem conta.

Em dezembro, a OpenAI disse que melhorou a velocidade geral da experiência de pesquisa com base no feedback dos utilizadores. Antes, os utilizadores tinham de clicar explicitamente no ícone de pesquisa na Web para ativar esta capacidade. O ChatGPT decide agora se deve chamar uma pesquisa na web ou apenas confiar na IA para a resposta. Pode ainda forçar o ChatGPT a usar a pesquisa na web utilizando o ícone associado.

Além de dar respostas, uma das principais características da pesquisa do ChatGPT é que pode mostrar uma lista de fontes usadas na pesquisa. O objetivo é ser transparente com os utilizadores, proporcionando uma melhor compreensão da origem da informação e quão fiáveis ​​é.

Pesquisa ChatGPT ainda mais simples

Além disso, a recente atualização da funcionalidade de pesquisa no ChatGPT aproximou-o do motor de pesquisa convencional. Com isso, mostra mapas, imagens e até descrições de atrações e pontos de interesse em qualquer área.

Curiosamente, o motor de IA Perplexity introduziu recentemente esta funcionalidade com o potencial de fazer pesquisas na web sem a criação de uma conta. Ao mesmo tempo, integra informações e classificações de hotéis via TripAdvisor.

Segundo o último relatório da Semrush, a criadora do ChatGPT tem atacado a liderança da Google em termos de quota de tráfego de pesquisa para sites de terceiros. Ao mesmo tempo, ainda lidera confortavelmente no número total de utilizadores que pesquisam através dele. A empresa acredita que a pesquisa ChatGPT está a tornar-se uma ferramenta ainda mais poderosa para encontrar e interagir com informações online.