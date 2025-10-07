Gboard Dial Version: Google inventa teclado com a nostalgia dos discos rotativos

A divisão japonesa da Google é conhecida pelas suas criações excêntricas e humorísticas no mundo dos periféricos, e este ano não é exceção. A mais recente proposta da equipa recupera uma tecnologia do passado para criar um teclado totalmente baseado nos antigos telefones de disco.

Excentricidade da Google Japan já é conhecida

Será que a Google de hoje perdeu a criatividade que a tornou numa empresa tão apelativa há umas décadas? Embora essa crítica possa ter algum fundamento para uma gigante tecnológica desta dimensão, é sempre satisfatório quando lança algo que não estamos à espera.

É precisamente por isso que a equipa da Google Japan merece destaque, regressando ano após ano com um conceito de teclado mais estranho que o anterior. Depois do teclado em fita de Möbius do ano passado, a proposta de agora é igualmente bizarra.

Lembra-se dos telefones com disco rotativo? Se não, não se preocupe. Antes da marcação por teclas, para ligar a alguém era necessário rodar fisicamente um disco. O utilizador inseria o dedo no orifício correspondente ao dígito desejado e rodava o disco.

Era um processo lento, pois exigia esperar que o disco voltasse à posição inicial antes de marcar cada novo número, mas funcionava. Pelo menos, era um sistema funcional para lidar com os algarismos de 0 a 9.

[Vídeo original]

Gboard Dial Version: um teclado de múltiplos discos

Os engenheiros da Google Japan pegaram nesta ideia e pensaram: "porque não expandi-la com mais discos, de maiores dimensões, para acomodar todos os caracteres de um teclado?".

Foi exatamente isso que fizeram ao criar o Gboard Dial Version. Para além da introdução de letras, o conceito incorpora múltiplos discos adicionais para todas as outras funções, desde as teclas modificadoras às setas de direção. Até a tecla Enter funciona através de um mecanismo de rotação.

Talvez o aspeto mais incrível desta iniciativa seja o facto de qualquer pessoa poder construir um. A Google disponibilizou todos os planos e ficheiros do Gboard Dial Version no GitHub, permitindo que qualquer entusiasta com uma impressora 3D possa montar uma versão funcional.

Existe uma variante mais simples, com um único disco apenas para as letras, ideal para quem quer começar, ou a edição completa com nove discos para os mais ambiciosos.

Leia também: