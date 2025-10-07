Steel Artery: Train City Builder, a vida sobre os carris

Os estúdios independentes SoulAge23, estão a ultimar os desenvolvimentos do seu jogo Steel Artery: Train City Builder. Um titulo de SimCity mas que apresenta uma mecânica muito sui generis. Venham conhecer...

Não se trata de uma temática nova e já existem alguns títulos que apresentam mecânicas semelhantes mas, Steel Artery: Train City Builder, em dese1nvolvimento pela equipa indie SoulAge23 tem um certo carisma que pode vir a transformá-lo numa boa surpresa.

A ideia é extremamente simples e dispensa grandes invenções ou deslumbramentos.

Tal como o próprio nome indica, Steel Artery: Train City Builder convida os jogadores a transformar um trem lendário numa verdadeira cidade viva e ativa.

Outrora um símbolo do domínio tecnológico do Império, a lendária Steelpolis readquiriu novamente a sua importância em tempos difíceis. Como novo responsável pela cidade, o jogador tem de transformar este comboio gigantesco numa cidade viva, garantindo prosperidade para seus cidadãos e mantendo o Império vivo.

E não se trata de uma se qualquer. Estamos perante uma metrópole com milhares de cidadãos únicos e de diversas raças, aumentando assim o nível de exigência e de desafio.

O jogador terá de supervisionar e gerir o crescimento da cidade de forma a mantê-la sustentável e saudável e por outro lado, terá de manter a ordem tanto por meio da economia como da logística, conduzindo este seu Império steampunk rumo à prosperidade enquanto explora territórios desconhecidos.

Ao contrário dos jogos tradicionais de construção de cidades, Steel Artery: Train City Builder não disponibiliza um controlo direto sobre os cidadãos e as suas ações. Em vez disso, cada membro desta sociedade sobre carris, age de acordo com as suas próprias necessidades pessoais e económicas, escolhendo empregos, descansando, gastando dinheiro, formando famílias e moldando as suas próprias histórias.

A ideia é... o jogador gere a cidade e providencia as oportunidades. Os cidadãos, aproveitam essas oportunidades e dinamizam a sociedade.

“Steel Artery: Train City Builder não é um jogo apenas sobre construção de um comboio gigantesco, mas sim, de uma sociedade viva sobre os carris. Os cidadãos agem de acordo com os seus próprios interesses, criando as suas próprias histórias e desafios emergentes que nenhum guião conseguiria reproduzir.” — afirmou Denis, criador da Steel Artery.

Artery: Train City Builder será lançado para PC, ainda este ano, ou no primeiro trimestre de 2026, sem data concreta de lançamento.